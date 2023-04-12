Херш уличил Зеленского в присвоении "несметных миллионов долларов"

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе не менее 400 миллионов долларов, переданных Киеву для закупки дизтоплива. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на данные ЦРУ США.

"Украинский президент и многие из его окружения присвоили себе несметные миллионы американских долларов, предназначенные для оплаты дизельного топлива. По одной из оценок аналитиков Центрального разведывательного управления США, в прошлом году сумма незаконно присвоенных средств составила не менее 400 миллионов долларов", — написал Херш на платформе Substack.

Кроме того, журналист выяснил, что многие украинские министерства "соревнуются" в создании подставных компаний для заключения контрактов на поставку оружия и боеприпасов с частными торговцами оружием по всему миру. За это те обеспечивают чиновникам из Киева "откаты".