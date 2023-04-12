КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 12:26

Херш уличил Зеленского в присвоении "несметных миллионов долларов"

Херш: Зеленский и его окружение присвоили переданные Украине $400 млн

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение незаконно присвоили себе не менее 400 миллионов долларов, переданных Киеву для закупки дизтоплива. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на данные ЦРУ США.

"Украинский президент и многие из его окружения присвоили себе несметные миллионы американских долларов, предназначенные для оплаты дизельного топлива. По одной из оценок аналитиков Центрального разведывательного управления США, в прошлом году сумма незаконно присвоенных средств составила не менее 400 миллионов долларов", — написал Херш на платформе Substack.

Кроме того, журналист выяснил, что многие украинские министерства "соревнуются" в создании подставных компаний для заключения контрактов на поставку оружия и боеприпасов с частными торговцами оружием по всему миру. За это те обеспечивают чиновникам из Киева "откаты".

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А ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил Зеленского об импичменте. Причина всё та же — коррупция. По словам Соскина, нынешний лидер Незалежной борется со взяточниками лишь на словах, а вот на деле его политика направлена на достижение собственных интересов.

Обложка ©

Getty Images / Roman Pilipey

Александра Вишнякова
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