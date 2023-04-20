МИД России предупредил Сеул о последствиях поставок оружия Украине
Захарова: Любые поставки вооружения на Украину — это антироссийский акт
Россия будет рассматривать любые поставки вооружений Киеву как враждебный антироссийский акт. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова президента Республики Корея Юн Сок Ёля, допустившего возможность отправки оружия Украине.
"Россия ведёт оборонительные военные действия против коллективного Запада, избравшего орудием своей гибридной прокси-войны против нас марионеточный режим в Киеве. В этой ситуации любые поставки вооружений на Украину — откуда бы они ни исходили — рассматриваем как откровенно враждебный антироссийский акт", — подчеркнула Захарова в распространённом комментарии.
Она подчеркнула, что подобные шаги плохо отразятся на отношениях Москвы с теми государствами, которые их предпринимают. К тому же Россия будет учитывать это при формировании своей позиции по вопросам, которые затрагивают коренные интересы безопасности этих стран. Захарова уточнила, что в случае с Республикой Корея речь могла бы идти о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове.
Дипломат добавила, что ВС РФ наносят высокоточные удары только по военным объектам, не затрагивая гражданскую инфраструктуру. Причины текущего кризиса Захарова объяснила тем, что власть в Киеве захватила клика, напавшая на Донбасс в 2014 году. Она отметила, что со стороны коллективного Запада — и, в частности, Сеула — не было замечено сострадания к этим многочисленным жертвам.
Ранее лидер Южной Кореи впервые допустил возможность поставки вооружения Украине. При этом в марте премьер-министр страны Хан Док Су рассказал, что Сеул решил пока не поставлять летальное оружие Киеву. Дмитрий Медведев предложил теперь жителям Южной Кореи представить, что новейшие образцы российского оружия появятся у КНДР.
Telegram / МИД России