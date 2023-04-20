МИД России предупредил Сеул о последствиях поставок оружия Украине

Россия будет рассматривать любые поставки вооружений Киеву как враждебный антироссийский акт. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на слова президента Республики Корея Юн Сок Ёля, допустившего возможность отправки оружия Украине.



"Россия ведёт оборонительные военные действия против коллективного Запада, избравшего орудием своей гибридной прокси-войны против нас марионеточный режим в Киеве. В этой ситуации любые поставки вооружений на Украину — откуда бы они ни исходили — рассматриваем как откровенно враждебный антироссийский акт", — подчеркнула Захарова в распространённом комментарии.

Она подчеркнула, что подобные шаги плохо отразятся на отношениях Москвы с теми государствами, которые их предпринимают. К тому же Россия будет учитывать это при формировании своей позиции по вопросам, которые затрагивают коренные интересы безопасности этих стран. Захарова уточнила, что в случае с Республикой Корея речь могла бы идти о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове.