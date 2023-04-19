В Госдуме потребовали признать Южную Корею враждебной страной за планы поставок оружия Киеву

Южная Корея в случае отправки оружия Киеву является одной из сторон конфликта на территории Украины. Таким образом, она становится недружественным и вражеским государством. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что не исключает начала его страной поставок оружия Незалежной.

"Тем самым она (Южная Корея. — Прим. Лайфа) поддерживает профашистский неонацистский режим. Мы должны чётко понимать в этом случае, что Южная Корея становится недружественным, а я бы ещё жёстче высказался, вражеским государством", — отметил Швыткин.

Говоря о том, как Россия будет реагировать в этой ситуации, парламентарий добавил, что Москва должна помогать Северной Корее. Он считает, что в данном случае нельзя быть просто наблюдателями — необходимо действовать жёстко.

"В рамках противоречий [Южной Кореи] с Северной Кореей в случае подтверждения того, что будут поставки вооружения со стороны Южной Кореи, мы должны всячески оказывать помощь, в том числе и военную, Северной Корее. В одностороннем порядке смотреть, как это происходит, на мой взгляд, неправильно", — заключил Швыткин.