Поставки оружия Киеву будут косвенно означать вовлечённость Сеула в конфликт, заявил Песков

Власти Южной Кореи заняли недружественную позицию к России по ситуации на Украине, возможность поставки Сеулом оружия Киеву является продолжением этой линии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кардинально нового в этом ничего нет. И в плане санкций и так далее, к нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественные позиции во всей этой истории. Это продолжение", — сказал представитель Кремля.

По его словам, всё больше стран будут пытаться непосредственно втянуть в украинский конфликт. Также Песков добавил, что, если Южная Корея начнёт поставлять оружие Украине, это будет косвенно означать определённую стадию вовлечённости Сеула в ситуацию.