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19 апреля, 10:20

Поставки оружия Киеву будут косвенно означать вовлечённость Сеула в конфликт, заявил Песков

Песков: Поставки оружия Киеву являются продолжением недружественной линии Сеула

Власти Южной Кореи заняли недружественную позицию к России по ситуации на Украине, возможность поставки Сеулом оружия Киеву является продолжением этой линии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кардинально нового в этом ничего нет. И в плане санкций и так далее, к нашему сожалению, Сеул занял достаточно недружественные позиции во всей этой истории. Это продолжение", — сказал представитель Кремля.

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По его словам, всё больше стран будут пытаться непосредственно втянуть в украинский конфликт. Также Песков добавил, что, если Южная Корея начнёт поставлять оружие Украине, это будет косвенно означать определённую стадию вовлечённости Сеула в ситуацию.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что не исключает начала его страной поставок оружия Киеву. Как он сообщил, Сеул будет готов к этому, если возникнет серьёзная угроза мирному населению Украины. Лидер Южной Кореи впервые допустил возможность поставки вооружения Незалежной. При этом в марте премьер-министр страны Хан Док Су рассказал, что Сеул решил пока не поставлять летальное оружие на Украину.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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