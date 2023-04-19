Медведев — о желании Сеула помогать Киеву: Представьте российское оружие у ваших соседей из КНДР

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил жителям Южной Кореи представить, что новейшие образцы российского оружия появятся у КНДР. Так он отреагировал на заявление Сеула о том, что власти страны не исключают начала поставок вооружения Украине.

"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнёров из КНДР? Что называется, quid pro quo…" — написал Медведев в телеграм-канале.