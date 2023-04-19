Медведев — о желании Сеула помогать Киеву: Представьте российское оружие у ваших соседей из КНДР
Медведев допустил, что РФ могла бы поставлять новейшее оружие Северной Корее
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил жителям Южной Кореи представить, что новейшие образцы российского оружия появятся у КНДР. Так он отреагировал на заявление Сеула о том, что власти страны не исключают начала поставок вооружения Украине.
"Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнёров из КНДР? Что называется, quid pro quo…" — написал Медведев в телеграм-канале.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что не исключает начала его страной поставок оружия Киеву. По его словам, Сеул будет готов к этому, если возникнет серьёзная угроза мирному населению Украины. Лидер Южной Кореи впервые допустил возможность поставки вооружений Украине. При этом в марте премьер-министр страны Хан Док Су сообщил, что Сеул решил пока не поставлять летальное оружие на Украину.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина