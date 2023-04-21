В ДНР сообщили о взятии в котёл группировки ВСУ в Артёмовске: Крышка захлопнулась

Силы РФ взяли в котёл группировку ВСУ в Артёмовске (украинское название Бахмут). Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

По его словам, бойцы ЧВК "Вагнер" вышли к дороге Артёмовск – Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Российские силы взяли под контроль несколько сотен метров, что теперь делает невозможным снабжение украинского гарнизона.

"Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась", — приводит слова Гагина ТАСС.