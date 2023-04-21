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Регион
Опубликовано 21 апреля 2023, 06:43
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В ДНР сообщили о взятии в котёл группировки ВСУ в Артёмовске: Крышка захлопнулась

Советник Пушилина Гагин сообщил о взятии в котёл группировки ВСУ в Артёмовске

Силы РФ взяли в котёл группировку ВСУ в Артёмовске (украинское название Бахмут). Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

По его словам, бойцы ЧВК "Вагнер" вышли к дороге Артёмовск – Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Российские силы взяли под контроль несколько сотен метров, что теперь делает невозможным снабжение украинского гарнизона.

"Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась", — приводит слова Гагина ТАСС.

Бойцы ЧВК "Вагнер" показали Лайфу ситуацию в Артёмовске
Бойцы ЧВК "Вагнер" показали Лайфу ситуацию в Артёмовске

Ранее бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали Лайфу, как их встречают жители Артёмовска. По их словам, ожесточённые бои идут постоянно, отвоёвывать приходится буквально каждый дом. При этом в городе остаются мирные жители.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Никонов
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