КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

20 апреля, 14:27

Бойцы ЧВК "Вагнер" показали Лайфу ситуацию в Артёмовске

Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, что артиллерия работает в Артёмовске без перерыва

Бойцы ЧВК "Вагнер" показали съёмочной группе Лайфа, что сейчас происходит в центре Артёмовска. На данный момент российским бойцам удалось вытеснить противника в западные районы.

Бойцы ЧВК "Вагнер" показали Лайфу ситуацию в Артёмовске. Видео © LIFE

"Артиллерия вообще работу не прекращает, в принципе не заканчивает. Мы накладываем им, они накладывают нам. Вычисляем друг друга. Мы высматриваем их позиции, ищем, куда положить", — рассказал один из вагнеровцев.

Ожесточённые бои за город идут уже несколько месяцев, российским военным приходится сражаться буквально за каждый дом. Представители "Вагнера" показали центральные улицы города, администрацию и налоговую, которые теперь уничтожены.

"Это был настоящий ад": Украинский военный рассказал о происходящей в Артёмовске "мясорубке"

"Это был настоящий ад": Украинский военный рассказал о происходящей в Артёмовске "мясорубке"

Военные рассказали, что в городе до сих пор есть мирные жители. Они зачастую скрываются в подвалах, а во время эвакуации нередко принимают бойцов ЧВК "Вагнер" за украинских военных, не доверяют и пугаются. Но когда узнают, что это русские солдаты, страх уходит.

Ранее Лайф писал о том, что штурмовые отряды "Вагнера" в течение прошедших суток освободили три квартала в Артёмовске. А врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сказал о том, что российские силовики контролируют около 90% территории города. До этого сообщалось, что украинские военные подорвали четыре девятиэтажки при отступлении из Артёмовска, в результате погибло 20 мирных жителей.

Обложка ©

LIFE

Антон Старков
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ЧВК "Вагнер"
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров