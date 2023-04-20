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Регион
Опубликовано 20 апреля 2023, 14:27
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Бойцы ЧВК "Вагнер" показали Лайфу ситуацию в Артёмовске

Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, что артиллерия работает в Артёмовске без перерыва

Бойцы ЧВК "Вагнер" показали съёмочной группе Лайфа, что сейчас происходит в центре Артёмовска. На данный момент российским бойцам удалось вытеснить противника в западные районы.

Бойцы ЧВК "Вагнер" показали Лайфу ситуацию в Артёмовске. Видео © LIFE

"Артиллерия вообще работу не прекращает, в принципе не заканчивает. Мы накладываем им, они накладывают нам. Вычисляем друг друга. Мы высматриваем их позиции, ищем, куда положить", — рассказал один из вагнеровцев.

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Ожесточённые бои за город идут уже несколько месяцев, российским военным приходится сражаться буквально за каждый дом. Представители "Вагнера" показали центральные улицы города, администрацию и налоговую, которые теперь уничтожены.

Ранее Лайф писал о том, что штурмовые отряды "Вагнера" в течение прошедших суток освободили три квартала в Артёмовске. А врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сказал о том, что российские силовики контролируют около 90% территории города. До этого сообщалось, что украинские военные подорвали четыре девятиэтажки при отступлении из Артёмовска, в результате погибло 20 мирных жителей.

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Антон Старков
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