Бойцы ЧВК "Вагнер" показали Лайфу ситуацию в Артёмовске
Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, что артиллерия работает в Артёмовске без перерыва
Бойцы ЧВК "Вагнер" показали съёмочной группе Лайфа, что сейчас происходит в центре Артёмовска. На данный момент российским бойцам удалось вытеснить противника в западные районы.
Бойцы ЧВК "Вагнер" показали Лайфу ситуацию в Артёмовске. Видео © LIFE
"Артиллерия вообще работу не прекращает, в принципе не заканчивает. Мы накладываем им, они накладывают нам. Вычисляем друг друга. Мы высматриваем их позиции, ищем, куда положить", — рассказал один из вагнеровцев.
Ожесточённые бои за город идут уже несколько месяцев, российским военным приходится сражаться буквально за каждый дом. Представители "Вагнера" показали центральные улицы города, администрацию и налоговую, которые теперь уничтожены.
Ранее Лайф писал о том, что штурмовые отряды "Вагнера" в течение прошедших суток освободили три квартала в Артёмовске. А врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сказал о том, что российские силовики контролируют около 90% территории города. До этого сообщалось, что украинские военные подорвали четыре девятиэтажки при отступлении из Артёмовска, в результате погибло 20 мирных жителей.
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