Бойцы ЧВК "Вагнер" показали съёмочной группе Лайфа, что сейчас происходит в центре Артёмовска. На данный момент российским бойцам удалось вытеснить противника в западные районы.

Бойцы ЧВК "Вагнер" показали Лайфу ситуацию в Артёмовске. Видео © LIFE

"Артиллерия вообще работу не прекращает, в принципе не заканчивает. Мы накладываем им, они накладывают нам. Вычисляем друг друга. Мы высматриваем их позиции, ищем, куда положить", — рассказал один из вагнеровцев.