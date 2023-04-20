Боец ВСУ рассказал, что за день боёв в Артёмовске (украинское название — Бахмут) из его взвода уцелело всего несколько человек, остальные были ранены или убиты. Его слова приводит издание Financial Times.

"Это был настоящий ад", — признался военнослужащий по имени Алексей.

Он добавил, что всего во взводе был 21 человек, из них только трое, считая его самого, пережили день в городе без ранений. По его словам, взвод обстреливали из миномётов, танков и самолётов, беспилотники сбрасывали на них бомбы. Бойцу пришлось эвакуировать из зоны боёв тяжелораненого сослуживца и ещё одного погибшего военного, всё это произошло за 24 часа.

Издание подчёркивает, что в Артёмовске ВСУ уже потеряли значительную часть опытных солдат и израсходовали большое количество вооружений.