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20 апреля, 12:16

"Это был настоящий ад": Украинский военный рассказал о происходящей в Артёмовске "мясорубке"

Боец ВСУ: В Артёмовске за день из целого взвода уцелело только три человека

Боец ВСУ рассказал, что за день боёв в Артёмовске (украинское название — Бахмут) из его взвода уцелело всего несколько человек, остальные были ранены или убиты. Его слова приводит издание Financial Times.

"Это был настоящий ад", — признался военнослужащий по имени Алексей.

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Он добавил, что всего во взводе был 21 человек, из них только трое, считая его самого, пережили день в городе без ранений. По его словам, взвод обстреливали из миномётов, танков и самолётов, беспилотники сбрасывали на них бомбы. Бойцу пришлось эвакуировать из зоны боёв тяжелораненого сослуживца и ещё одного погибшего военного, всё это произошло за 24 часа.

Издание подчёркивает, что в Артёмовске ВСУ уже потеряли значительную часть опытных солдат и израсходовали большое количество вооружений.

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Ранее Лайф писал, что в Артёмовске убит украинский военный Александр Станков, участвовавший в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Об этом рассказал военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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