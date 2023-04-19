"Мы лохи какие-то": Командира ВСУ разозлил приказ удерживать Артёмовск

Город Артёмовск (украинское название — Бахмут) практически повторяет судьбу взятого российскими силами Соледара. Его давно уже нужно было сдавать — сразу, как стало понятно, что ключевые высоты потеряны. Такое мнение высказал командир отделения ВСУ Владимир Кривенко.

"Мы знаем теперь результат под Соледаром. Бахмут — чуть больше город, но всё же я считаю, что его нужно было оставить, как только мы потеряли все ключевые высоты. Не знаю, почему об этом никто не говорит, почему о Соледаре никто не говорит. Это нужно учесть", — заявил он в беседе с интернет-изданием "Левый берег".

Говоря об итогах боёв за Соледар, Кривенко подчеркнул, что батальоны плохо взаимодействуют друг с другом. К тому же у вновь прибывших бойцов ВСУ нет опыта. Как сообщил командир, это поспособствовало тому, что украинские силы понесли большие потери. По мнению сержанта, город нужно было целиком оставить в начале января, до рождества. По словам Кривенко, многие бойцы деморализованы и считают себя "лохами", которых загнали в окопы, чтобы "использовать как мясо". Он отметил, что молодым комбатам и ротным нужно учитывать опыт, который был получен в Соледаре, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.

"Многие бойцы, которые сидят под обстрелами, думают: "Мы лохи какие-то, нас командование использовало как мясо, загнало сюда в окопы", — говорит Кривенко.