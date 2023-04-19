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Регион
Опубликовано 19 апреля 2023, 16:23
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В Артёмовске погиб боец ВСУ, участвовавший в поджоге одесского Дома профсоюзов

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oleksandr.vinnytskyi2

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oleksandr.vinnytskyi2

В Артёмовске убит украинский военный Александр Станков, участвовавший в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Об этом рассказал военкор ВГТРК Евгений Поддубный в телеграм-канале.

"В Артёмовске ликвидирован неонацист Александр Станков — участник поджога Дома профсоюзов в Одессе", — написал он.

Поддубный уточнил, что Станков был в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины. По данным телеграм-канала "Военкоры Русской весны", украинского военного уничтожили представители ЧВК "Вагнер".

ВС РФ за сутки уничтожили почти 300 солдат противника на Донецком направлении
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В 2014 году в Одессе случился кровавый конфликт, в котором участники Евромайдана и футбольные ультрас из Харькова выступали против активистов движения "Антимайдан". Всё завершилось поджогом Дома профсоюзов и разрушением палаточного городка. Погибло 48 человек, а 250 получили травмы.

Ранее Лайф сообщал о том, что на Купянском направлении российские военные за сутки обнаружили и ликвидировали две группы диверсантов Вооружённых сил Украины.

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Илья Суриков
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