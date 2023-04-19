В Артёмовске погиб боец ВСУ, участвовавший в поджоге одесского Дома профсоюзов

В Артёмовске убит украинский военный Александр Станков, участвовавший в поджоге Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Об этом рассказал военкор ВГТРК Евгений Поддубный в телеграм-канале.

"В Артёмовске ликвидирован неонацист Александр Станков — участник поджога Дома профсоюзов в Одессе", — написал он.

Поддубный уточнил, что Станков был в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины. По данным телеграм-канала "Военкоры Русской весны", украинского военного уничтожили представители ЧВК "Вагнер".

В 2014 году в Одессе случился кровавый конфликт, в котором участники Евромайдана и футбольные ультрас из Харькова выступали против активистов движения "Антимайдан". Всё завершилось поджогом Дома профсоюзов и разрушением палаточного городка. Погибло 48 человек, а 250 получили травмы.