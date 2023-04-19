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Опубликовано 19 апреля 2023, 02:21

Две группы диверсантов ВСУ уничтожены на Купянском направлении

Российские военные за сутки на Купянском направлении обнаружили и ликвидировали две группы диверсантов Вооружённых сил Украины. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев.

"В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны", приводит РИА "Новости" его слова.

Шепелявцев сообщил, что также на том направлении были сорваны три ротации украинских подразделений на передовых позициях. Российским военным это удалось у Ольшага, Тимковки и Табаевки.

А у Лозовой расчёт САУ "Мста-С" уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация".

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Ранее Лайф сообщал, что ВС России поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Также нашим военным удалось ликвидировать 270 украинских бойцов и наёмников на самом смертоносном участке фронта.

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Андрей Григорьев
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