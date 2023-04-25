В США рассказали, при каком условии Украина рискует лишиться поддержки Запада

Украина рискует остаться без поддержки западных стран в случае провала контрнаступления, которое готовят ВСУ. Об этом сообщила газета The New York Times.

"Без решающей победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьёзные переговоры о прекращении или замораживании конфликта", — говорится в публикации.