В США рассказали, при каком условии Украина рискует лишиться поддержки Запада
NYT: Запад может лишить Киев поддержки в случае провала контрнаступления ВСУ
Украина рискует остаться без поддержки западных стран в случае провала контрнаступления, которое готовят ВСУ. Об этом сообщила газета The New York Times.
"Без решающей победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьёзные переговоры о прекращении или замораживании конфликта", — говорится в публикации.
Указывается, что после контрнаступления ВСУ маловероятно повторное наращивание военного потенциала Украины. Запад не обладает достаточными запасами, а внутреннее производство не может удовлетворить нужды Незалежной до следующего года.
Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться через один-два месяца, так как сейчас боевым действиям мешает дождливая погода. А австралийский генерал в отставке Мик Райан высказал мнение, что украинская армия имеет три сценария возможного контрнаступления. Накануне сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский избрал десять кураторов штурмовых бригад для контрнаступления. Они отвечают за вооружение и оснащение штурмовых бригад ВСУ.
T.me / V_Zelenskiy_official