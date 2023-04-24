Зеленский выбрал десять кураторов контрнаступления
УП: Зеленский избрал десять кураторов штурмовых бригад для контрнаступления
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал десять кураторов контрнаступления, которые отвечают за вооружение и оснащение штурмовых бригад ВСУ. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на слова высокопоставленного источника в киевской власти.
Согласно информации издания, в начале апреля украинское руководство провело закрытое совещание, куда были приглашены более десяти кандидатов на роль кураторов контрнаступления. Среди приглашённых было несколько заместителей главы офиса лидера Незалежной, руководителей силовых ведомств, топ-менеджеров из банковской и энергетической сфер, министры и депутаты Рады. Имена присутствовавших не уточняются.
"На встрече глава офиса Зеленского [Андрей Ермак] рассказал присутствующим, что для каждого из них есть персональная большая задача от президента: Зеленский решил, что именно эти проверенные люди должны заняться вопросом комплектации новых бригад для контрнаступления", — сказал собеседник издания.
Каждому присутствовавшему на встрече были выданы списки, где перечислены нужды подшефных подразделений. Новоизбранные кураторы отвечают "за быстрое комплектование бригад".
Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться через один-два месяца, так как сейчас боевым действиям мешает дождливая погода. А австралийский генерал в отставке Мик Райан высказал мнение, что украинская армия имеет три сценария возможного контрнаступления.
t.me / V_Zelenskiy_official