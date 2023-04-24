Президент Украины Владимир Зеленский выбрал десять кураторов контрнаступления, которые отвечают за вооружение и оснащение штурмовых бригад ВСУ. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на слова высокопоставленного источника в киевской власти.

Согласно информации издания, в начале апреля украинское руководство провело закрытое совещание, куда были приглашены более десяти кандидатов на роль кураторов контрнаступления. Среди приглашённых было несколько заместителей главы офиса лидера Незалежной, руководителей силовых ведомств, топ-менеджеров из банковской и энергетической сфер, министры и депутаты Рады. Имена присутствовавших не уточняются.

"На встрече глава офиса Зеленского [Андрей Ермак] рассказал присутствующим, что для каждого из них есть персональная большая задача от президента: Зеленский решил, что именно эти проверенные люди должны заняться вопросом комплектации новых бригад для контрнаступления", — сказал собеседник издания.

Каждому присутствовавшему на встрече были выданы списки, где перечислены нужды подшефных подразделений. Новоизбранные кураторы отвечают "за быстрое комплектование бригад".