В Британии разоблачили истинный страх Зеленского из-за наступления ВСУ
FT: Зеленский боится провала контрнаступления и переговоров с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский опасается провала планируемого контрнаступления ВСУ, несмотря на масштабную мобилизацию. Об этом пишет Financial TImes.
Как отмечает британское издание, Киев ждёт, что ряды штурмовых подразделений пополнят около 40 000 человек, но власти страны боятся, что этого количества не хватит. Неудачное наступление ВСУ побудит Запад посадить украинское руководство за стол переговоров с РФ — именно этого больше всего опасаются в Киеве, считают авторы публикации.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ бросили бойцов в контрнаступление сразу на четырёх участках фронта, однако войска России смогли отбить их. Пушилин выразил сомнения в возможном масштабном продвижении ВСУ. В свою очередь военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин считает, что ВС России готовы к контрнаступлению ВСУ. По его словам, сейчас линия соприкосновения защищена минами, а украинцы пытаются "прощупать" её и "куда-то толкнуться своими тачанками".
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