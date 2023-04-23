В Британии разоблачили истинный страх Зеленского из-за наступления ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский опасается провала планируемого контрнаступления ВСУ, несмотря на масштабную мобилизацию. Об этом пишет Financial TImes.

Как отмечает британское издание, Киев ждёт, что ряды штурмовых подразделений пополнят около 40 000 человек, но власти страны боятся, что этого количества не хватит. Неудачное наступление ВСУ побудит Запад посадить украинское руководство за стол переговоров с РФ — именно этого больше всего опасаются в Киеве, считают авторы публикации.