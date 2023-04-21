ВСУ бросили бойцов в контрнаступление сразу на четырёх участках фронта
Пушилин: ВСУ безуспешно попытались перейти в наступление на четырёх направлениях
ВСУ безуспешно попытались перейти в наступление малыми группами на четырёх направлениях, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, их перемещения поддерживала артиллерия.
"На четырёх направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии. И здесь действительно нашим подразделениям приходилось в очень непростых условиях отражать эти контрнаступления, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это ценой очень серьёзных усилий", — рассказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взятии в плен группы бойцов 110-й бригады территориальной обороны Украины. По его словам, добровольно сложили оружие и перешли к российским военнослужащим восемь солдат.
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