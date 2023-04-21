КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

21 апреля, 18:05

ВСУ бросили бойцов в контрнаступление сразу на четырёх участках фронта

Пушилин: ВСУ безуспешно попытались перейти в наступление на четырёх направлениях

ВСУ безуспешно попытались перейти в наступление малыми группами на четырёх направлениях, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, их перемещения поддерживала артиллерия.

"На четырёх направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии. И здесь действительно нашим подразделениям приходилось в очень непростых условиях отражать эти контрнаступления, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это ценой очень серьёзных усилий", рассказал он в эфире телеканала "Россия-24".

В ДНР сообщили о взятии в котёл группировки ВСУ в Артёмовске: Крышка захлопнулась

В ДНР сообщили о взятии в котёл группировки ВСУ в Артёмовске: Крышка захлопнулась

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взятии в плен группы бойцов 110-й бригады территориальной обороны Украины. По его словам, добровольно сложили оружие и перешли к российским военнослужащим восемь солдат.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Матвей Константинов
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров