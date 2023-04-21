ВСУ бросили бойцов в контрнаступление сразу на четырёх участках фронта
Пушилин: ВСУ безуспешно попытались перейти в наступление на четырёх направлениях
Украинские военные попытались наступать на четырёх направлениях, однако войска России смогли отбить их. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"На четырёх направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии. И здесь действительно нашим подразделениям приходилось в очень непростых условиях отражать эти контрнаступления, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Пушилин добавил, что прервать атаки российским силам удалось ценой очень серьёзных усилий. Также врио главы ДНР выразил сомнения в возможном масштабном продвижении ВСУ.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взятии в плен группы бойцов 110-й бригады территориальной обороны Украины. По его словам, добровольно сложили оружие и перешли к российским военнослужащим восемь солдат.
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