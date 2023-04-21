ВСУ бросили бойцов в контрнаступление сразу на четырёх участках фронта

Украинские военные попытались наступать на четырёх направлениях, однако войска России смогли отбить их. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"На четырёх направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии. И здесь действительно нашим подразделениям приходилось в очень непростых условиях отражать эти контрнаступления, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Пушилин добавил, что прервать атаки российским силам удалось ценой очень серьёзных усилий. Также врио главы ДНР выразил сомнения в возможном масштабном продвижении ВСУ.