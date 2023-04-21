Группа бойцов теробороны Украины сдалась в плен российским военным

"Восемь человек из запорожской территориальной обороны сдались [в плен] на Запорожском направлении, это бойцы 110-й бригады ВСУ из группировки "Восток". Восемь человек за раз для нашего направления — это много", — приводит его слова ТАСС .

Ранее Лайф сообщал, что группа украинских военных сдалась в плен четырём бойцам ЧВК "Вагнер" в Артёмовске. Они приняли такое решение, потому что остались без помощи своих. Это неудивительно, ведь, отступая, подразделения ВСУ бросают не только погибших и раненых, но и оказавшихся в окружении. Они никогда не пытаются их вызволить.