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Опубликовано 21 апреля 2023, 14:47
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Группа бойцов теробороны Украины сдалась в плен российским военным

Рогов: Восемь бойцов теробороны ВСУ сдались в плен на Запорожском направлении

Группа бойцов 110-й бригады территориальной обороны Украины сдалась в плен российским военным в Запорожье, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Восемь человек из запорожской территориальной обороны сдались [в плен] на Запорожском направлении, это бойцы 110-й бригады ВСУ из группировки "Восток". Восемь человек за раз для нашего направления — это много", — приводит его слова ТАСС.

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Ранее Лайф сообщал, что группа украинских военных сдалась в плен четырём бойцам ЧВК "Вагнер" в Артёмовске. Они приняли такое решение, потому что остались без помощи своих. Это неудивительно, ведь, отступая, подразделения ВСУ бросают не только погибших и раненых, но и оказавшихся в окружении. Они никогда не пытаются их вызволить.

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Getty Images / Pierre Crom

Николь Вербер
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