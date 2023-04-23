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Опубликовано 23 апреля 2023, 12:11
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Министр обороны Эстонии назвал препятствие для контрнаступления ВСУ

Глава Минобороны Эстонии Певкур: Контрнаступление ВСУ может начаться через месяц

Контрнаступление ВСУ может начаться через один-два месяца, так как сейчас боевым действиям мешает дождливая погода. Об этом ERR заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур после заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Если погода изменится, это может произойти и раньше", отметил он.

Причём именно погода, добавил Певкур, является определяющим фактором для контрнаступления. Западная же техника, в частности американские танки Abrams, такой значимости не имеют, а многое предоставленное вооружение "уже переброшено" или "находится на пути туда".

Что касается реальных потребностей ВСУ, то, отметил министр, речь идёт о средствах противовоздушной обороны, боеприпасах, а также тяжёлых грузовиках и прицепах к ним. Вопрос же предоставления западных истребителей ещё не решён.

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Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что контрнаступление ВСУ не станет для ВС России неожиданным. По его словам, осенняя ситуация на фронте была обусловлена нехваткой личного состава, однако позже была проведена частичная мобилизация.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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