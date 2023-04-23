Контрнаступление ВСУ может начаться через один-два месяца, так как сейчас боевым действиям мешает дождливая погода. Об этом ERR заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур после заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Если погода изменится, это может произойти и раньше", — отметил он.

Причём именно погода, добавил Певкур, является определяющим фактором для контрнаступления. Западная же техника, в частности американские танки Abrams, такой значимости не имеют, а многое предоставленное вооружение "уже переброшено" или "находится на пути туда".

Что касается реальных потребностей ВСУ, то, отметил министр, речь идёт о средствах противовоздушной обороны, боеприпасах, а также тяжёлых грузовиках и прицепах к ним. Вопрос же предоставления западных истребителей ещё не решён.