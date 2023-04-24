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Регион
Опубликовано 24 апреля 2023, 08:54
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Генерал раскрыл три сценария украинского контрнаступления

Австралийский генерал Райан рассказал о трёх сценариях контрнаступления ВСУ

Австралийский генерал в отставке Мик Райан высказал мнение, что украинская армия имеет три сценария возможного контрнаступления. О них он подробно рассказал в беседе с изданием Daily Mail.

Так, первый вариант предполагает, что ВСУ начнут одну крупную атаку и задействуют в ней все имеющиеся силы и ресурсы. Согласно второму возможному плану, Киев разделит силы для одновременной атаки на юге и востоке. Последний сценарий, подчеркнул Райан, подразумевает проведение нескольких менее масштабных атак, не скоординированных между собой.

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Как уточнил американский генерал в отставке Стивен Твитти, украинские войска, вероятно, будут использовать третий сценарий, придерживаясь "тактики малых шагов".

Ранее сообщалось, что контрнаступление ВСУ может начаться через один-два месяца, так как сейчас боевым действиям мешает дождливая погода. Об этом рассказал глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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