Генерал раскрыл три сценария украинского контрнаступления

Австралийский генерал в отставке Мик Райан высказал мнение, что украинская армия имеет три сценария возможного контрнаступления. О них он подробно рассказал в беседе с изданием Daily Mail.

Так, первый вариант предполагает, что ВСУ начнут одну крупную атаку и задействуют в ней все имеющиеся силы и ресурсы. Согласно второму возможному плану, Киев разделит силы для одновременной атаки на юге и востоке. Последний сценарий, подчеркнул Райан, подразумевает проведение нескольких менее масштабных атак, не скоординированных между собой.

Как уточнил американский генерал в отставке Стивен Твитти, украинские войска, вероятно, будут использовать третий сценарий, придерживаясь "тактики малых шагов".