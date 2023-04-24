Украинские войска за минувшую неделю потеряли свыше четырёх тысяч бойцов убитыми, но 90 процентов из них числятся пропавшими без вести. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что Киев умышленно скрывает реальную информацию о боевых потерях от общественности и родных погибших военнослужащих ВСУ. По его словам, родственники погибших украинских военных для получения объективной информации о них, несмотря на угрозу уголовного преследования, вынуждены обращаться за помощью к омбудсменам ЛНР и ДНР.

"За истекшую неделю безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более 4000 человек, из них только десять процентов официально признаны, остальные числятся без вести пропавшими", — сказал Марочко.