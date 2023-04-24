ВСУ потеряли за неделю свыше четырёх тысяч бойцов
Марочко: Потери ВСУ за неделю превысили четыре тысячи человек
Украинские войска за минувшую неделю потеряли свыше четырёх тысяч бойцов убитыми, но 90 процентов из них числятся пропавшими без вести. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он отметил, что Киев умышленно скрывает реальную информацию о боевых потерях от общественности и родных погибших военнослужащих ВСУ. По его словам, родственники погибших украинских военных для получения объективной информации о них, несмотря на угрозу уголовного преследования, вынуждены обращаться за помощью к омбудсменам ЛНР и ДНР.
"За истекшую неделю безвозвратные потери украинских боевиков по всей линии боевого соприкосновения составили более 4000 человек, из них только десять процентов официально признаны, остальные числятся без вести пропавшими", — сказал Марочко.
Ранее сообщалось, что контрнаступление ВСУ может начаться через один-два месяца, так как сейчас боевым действиям мешает дождливая погода. Об этом рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур после заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.
t.me / V_Zelenskiy_official