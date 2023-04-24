ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 апреля 2023, 11:11
11450

Российские военные пресекли контратаки ВСУ в Артёмовске

Российские военные пресекли попытки ВСУ контратаковать в Артёмовске (Бахмуте) с флангов. Кроме того, ВС РФ поразили выдвигавшиеся в направлении города украинские резервы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах города Артёмовска. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия Южной группировки войск совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов", — сказал он.

А в районе Богдановки в ДНР ВС РФ поразили выдвигавшиеся в направлении Артёмовска резервы ВСУ, уточнил представитель Минобороны.

Пригожин рассказал, когда начнётся обещанное Киевом контрнаступление
Пригожин рассказал, когда начнётся обещанное Киевом контрнаступление

Напомним, 18 апреля стало известно, что российские силы контролируют около 90% территории Артёмовска. При этом регулярно Минобороны РФ рассказывает о взятии всё новых кварталов города. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Киев не оставляет Бахмут, несмотря на большие потери в своих войсках. По его словам, в случае сдачи города откроется возможность для дальнейшего наступления российских войск.

BannerImage

Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar