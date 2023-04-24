Российские военные пресекли контратаки ВСУ в Артёмовске

Российские военные пресекли попытки ВСУ контратаковать в Артёмовске (Бахмуте) с флангов. Кроме того, ВС РФ поразили выдвигавшиеся в направлении города украинские резервы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжают боевые действия в западных районах города Артёмовска. Оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия Южной группировки войск совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов", — сказал он.