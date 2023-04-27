КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 10:51

"Вагнер" прекратил огонь в Артёмовске на время экскурсии комбрига Цербера для прессы США

Пригожин: Огонь артиллерии приостановят на время визита прессы США в Артёмовск

Во время визита в Артёмовск (украинское название — Бахмут) американских журналистов, которых туда везёт командир 57-й бригады ВСУ с позывным Цербер, будет приостановлен артиллерийский огонь. Об этом объявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Сидим в штабе, занимаемся боевой работой. Приходит информация, что Цербер, командир 57-й бригады ВСУ, везёт американских журналистов в Бахмут. Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой", — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Основатель "Вагнера" добавил, что пресса — это святое, а прибывающие в Артёмовск американские репортёры тоже своего рода военкоры.

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"Церберу привет от парней, но резервы не подтягивай. Распетушим, если повезёте по дороге резервы вместе с журналистами", — сказал Пригожин.

Ранее Пригожин сообщил, что российские бойцы находятся рядом с важнейшим перекрёстком в Артёмовске. Как сообщалось 18 апреля, силы РФ контролируют около 90% территории города. При этом Минобороны РФ регулярно рассказывает о взятии всё новых кварталов. В СНБО Украины признали, что сдача Артёмовска будет фатальна для Киева.

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Никита Никонов
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