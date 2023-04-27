"Вагнер" прекратил огонь в Артёмовске на время экскурсии комбрига Цербера для прессы США

Во время визита в Артёмовск (украинское название — Бахмут) американских журналистов, которых туда везёт командир 57-й бригады ВСУ с позывным Цербер, будет приостановлен артиллерийский огонь. Об этом объявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Сидим в штабе, занимаемся боевой работой. Приходит информация, что Цербер, командир 57-й бригады ВСУ, везёт американских журналистов в Бахмут. Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой", — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Основатель "Вагнера" добавил, что пресса — это святое, а прибывающие в Артёмовск американские репортёры тоже своего рода военкоры.