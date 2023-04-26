Пригожин оценил обстановку на важнейшей точке в Артёмовске
Пригожин: Важнейший перекрёсток в Артёмовске пока не взят, но ВС РФ уже рядом
Сообщения о взятии важнейшего перекрёстка в Артёмовске (украинское название — Бахмут) преждевременны, но российские военные находятся уже рядом, заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Этот перекрёсток нами не взят пока. Мы находимся рядом", — приводит пресс-служба Пригожина его слова.
Ранее Пригожин заявил, что в Артёмовске сейчас идёт "кровавейшая битва". По его словам, в город подтянулось много наёмников, говорящих на польском языке.
ТАСС / Андрей Рубцов