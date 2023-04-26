КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 14:25
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"Мы рядом": Пригожин оценил обстановку на важнейшей точке в Артёмовске

Пригожин: Важнейший перекрёсток в Артёмовске пока не взят, но ВС РФ уже рядом

Сообщения о взятии важнейшего перекрёстка в Артёмовске (украинское название — Бахмут) преждевременны, но российские военные находятся уже рядом, заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Этот перекрёсток нами не взят пока. Мы находимся рядом", — приводит пресс-служба Пригожина его слова.

Пригожин допустил, что ВСУ могут "испортить праздник", начав контрнаступление к 9 Мая

Пригожин допустил, что ВСУ могут "испортить праздник", начав контрнаступление к 9 Мая

Ранее Пригожин заявил, что в Артёмовске сейчас идёт "кровавейшая битва". По его словам, в город подтянулось много наёмников, говорящих на польском языке.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Наталья Исакова
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