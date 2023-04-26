Сообщения о взятии важнейшего перекрёстка в Артёмовске (украинское название — Бахмут) преждевременны, но российские военные находятся уже рядом, заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Этот перекрёсток нами не взят пока. Мы находимся рядом", — приводит пресс-служба Пригожина его слова.