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Регион
Опубликовано 26 апреля 2023, 11:34
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Пригожин допустил, что ВСУ могут "испортить праздник", начав контрнаступление к 9 Мая

Пригожин: Украинские военные пойдут в контрнаступление после 2 мая

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что украинские военные пойдут в контрнаступление после 2 мая, когда пройдут дожди. Соответствующий комментарий размещён в телеграм-канале его пресс-службы.

"Что происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди. Второго мая должен пройти последний дождик. Ещё неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться", — отметил Пригожин.

Он не исключил, что ВСУ могут начать контрнаступление ближе к 9 Мая, чтобы "испортить праздник". По словам Пригожина, ВСУ планируют "идти и резать фланги".

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Ранее Пригожин заявил, что ВСУ начнут контрнаступление, как только будет освобождён Артёмовск. По его словам, украинские военные воспользуются тем, что российские бойцы будут втянуты внутрь города.

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Getty Images / John Moore

Никита Осипов
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