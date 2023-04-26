Пригожин допустил, что ВСУ могут "испортить праздник", начав контрнаступление к 9 Мая

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что украинские военные пойдут в контрнаступление после 2 мая, когда пройдут дожди. Соответствующий комментарий размещён в телеграм-канале его пресс-службы.

"Что происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди. Второго мая должен пройти последний дождик. Ещё неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться", — отметил Пригожин.