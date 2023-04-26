Пригожин допустил, что ВСУ могут "испортить праздник", начав контрнаступление к 9 Мая
Пригожин: Украинские военные пойдут в контрнаступление после 2 мая
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что украинские военные пойдут в контрнаступление после 2 мая, когда пройдут дожди. Соответствующий комментарий размещён в телеграм-канале его пресс-службы.
"Что происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди. Второго мая должен пройти последний дождик. Ещё неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться", — отметил Пригожин.
Он не исключил, что ВСУ могут начать контрнаступление ближе к 9 Мая, чтобы "испортить праздник". По словам Пригожина, ВСУ планируют "идти и резать фланги".
Ранее Пригожин заявил, что ВСУ начнут контрнаступление, как только будет освобождён Артёмовск. По его словам, украинские военные воспользуются тем, что российские бойцы будут втянуты внутрь города.
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