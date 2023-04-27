Российские войска перерезали пути снабжения ВСУ в Артёмовске
Пушилин: Силы РФ перерезали пути снабжения украинских военных в Артёмовске
Российские войска взяли под огневой контроль последний участок трассы, по которой украинскую группировку снабжали в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"На участке трассы в направлении Хромова ситуация находится полностью под огневым контролем. Это была последняя дорога", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
Вместе с тем он уточнил, что противник всё равно может передвигаться под обстрелами. При этом по пути Киев теряет часть резервов. Также, по словам Пушилина, отдельные части ВСУ пытаются перемещаться вне дорог, по полям.
Врио главы ДНР добавил, что в настоящий момент российские силы продолжают выбивать украинские подразделения с их позиций в городе. Под контролем ВСУ находятся точки в западной части Артёмовска в квартале многоэтажной застройки.
Напомним, 18 апреля стало известно, что российские силы контролируют около 90% территории Артёмовска. При этом Минобороны РФ регулярно рассказывает о взятии всё новых кварталов города. Также ранее в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении солдат ВСУ и наёмников на западе Артёмовска.
ТАСС / Елена Афонина