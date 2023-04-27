Российские войска взяли под огневой контроль последний участок трассы, по которой украинскую группировку снабжали в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"На участке трассы в направлении Хромова ситуация находится полностью под огневым контролем. Это была последняя дорога", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"

Вместе с тем он уточнил, что противник всё равно может передвигаться под обстрелами. При этом по пути Киев теряет часть резервов. Также, по словам Пушилина, отдельные части ВСУ пытаются перемещаться вне дорог, по полям.