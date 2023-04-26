В СНБО Украины признали, что сдача Артёмовска будет фатальна для страны
Глава СНБО Данилов: Отступление из Артёмовска приведёт к обвалу фронта
Отступление украинских войск из Артёмовска (Бахмута) приведёт к обвалу фронта. Такое мнение высказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он назвал этот город в ДНР важным стратегическим пунктом для Киева.
"И уже неоднократно на этом акцентировалось внимание, когда говорили, что нужно сдать, отойти. Если мы будем так делать, то можем очень быстро дойти до наших западных границ", — отметил Данилов в интервью телеканалу "Первый".
Как уточнил секретарь СНБО, украинские военные считают, что этот участок передовой нужно обязательно удержать, чтобы оставшаяся часть фронта не посыпалась.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Киев не оставляет Артёмовск, несмотря на большие потери в своих войсках. По его словам, в случае сдачи города откроется возможность для дальнейшего наступления российских войск. А основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в Артёмовске сейчас идёт "кровавейшая битва". Он отметил, что в город подтянулось много наёмников, говорящих на польском языке.
ТАСС / Валентин Спринчак