В СНБО Украины признали, что сдача Артёмовска будет фатальна для страны

Отступление украинских войск из Артёмовска (Бахмута) приведёт к обвалу фронта. Такое мнение высказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он назвал этот город в ДНР важным стратегическим пунктом для Киева.

"И уже неоднократно на этом акцентировалось внимание, когда говорили, что нужно сдать, отойти. Если мы будем так делать, то можем очень быстро дойти до наших западных границ", — отметил Данилов в интервью телеканалу "Первый".

Как уточнил секретарь СНБО, украинские военные считают, что этот участок передовой нужно обязательно удержать, чтобы оставшаяся часть фронта не посыпалась.