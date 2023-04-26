Командующий Силами спецопераций Украины признал, что ситуация в Артёмовске сложная
Командующий ССО Украины Хоренко назвал ситуацию в Артёмовске сложной
Командующий Силами специальных операций (ССО) Украины Виктор Хоренко назвал сложной ситуацию в Артёмовске (Бахмуте). Его слова приводит телеграм-канал ССО Незалежной.
"Действительно, ситуация в Артёмовске сложная, однако кто, как не вы, знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях", — сказал Хоренко украинским военным во время визита в этот город, расположенный в ДНР.
Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению ВСУ в западной части Артёмовска, а ВДВ и авиация пресекают попытки противника перебросить туда свои резервы. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
t.me / ukr_sof