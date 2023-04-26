КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

26 апреля, 06:23

Командующий Силами спецопераций Украины признал, что ситуация в Артёмовске сложная

Командующий ССО Украины Хоренко назвал ситуацию в Артёмовске сложной

Командующий Силами специальных операций (ССО) Украины Виктор Хоренко назвал сложной ситуацию в Артёмовске (Бахмуте). Его слова приводит телеграм-канал ССО Незалежной.

"Действительно, ситуация в Артёмовске сложная, однако кто, как не вы, знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях", — сказал Хоренко украинским военным во время визита в этот город, расположенный в ДНР.

"Платим страшную цену": Украинский генерал указал на ошибки в обороне Артёмовска

"Платим страшную цену": Украинский генерал указал на ошибки в обороне Артёмовска

Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению ВСУ в западной части Артёмовска, а ВДВ и авиация пресекают попытки противника перебросить туда свои резервы. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Обложка ©

t.me / ukr_sof

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров