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Регион
Опубликовано 26 апреля 2023, 06:23
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Командующий Силами спецопераций Украины признал, что ситуация в Артёмовске сложная

Командующий ССО Украины Хоренко назвал ситуацию в Артёмовске сложной

Командующий Силами специальных операций (ССО) Украины Виктор Хоренко назвал сложной ситуацию в Артёмовске (Бахмуте). Его слова приводит телеграм-канал ССО Незалежной.

"Действительно, ситуация в Артёмовске сложная, однако кто, как не вы, знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях", — сказал Хоренко украинским военным во время визита в этот город, расположенный в ДНР.

Украинский генерал указал на ошибки в обороне Артёмовска
Украинский генерал указал на ошибки в обороне Артёмовска

Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению ВСУ в западной части Артёмовска, а ВДВ и авиация пресекают попытки противника перебросить туда свои резервы. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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t.me / ukr_sof

Иван Косицын
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