КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 12:46

ВДВ и авиация снова пресекли попытки ВСУ перебросить резервы в Артёмовск

Российские штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению ВСУ в западной части Артёмовска (украинское название — Бахмут), а ВДВ и авиация пресекают попытки противника перебросить туда свои резервы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация вооружённых сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы", — отметил он.

В шаге от котла: Что известно о положении ВСУ в Артёмовске на данный момент

В шаге от котла: Что известно о положении ВСУ в Артёмовске на данный момент

Напомним, 18 апреля стало известно, что российские силы контролируют около 90% территории Артёмовска. При этом регулярно Минобороны РФ рассказывает о взятии всё новых кварталов города. Накануне также стало известно, что в районе Богдановки в ДНР Вооружённые силы РФ поразили выдвигавшиеся в направлении Артёмовска резервы ВСУ.

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Getty Images / John Moore

Александра Вишнякова
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