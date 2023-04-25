ВДВ и авиация снова пресекли попытки ВСУ перебросить резервы в Артёмовск
Российские штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению ВСУ в западной части Артёмовска (украинское название — Бахмут), а ВДВ и авиация пресекают попытки противника перебросить туда свои резервы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация Вооружённых сил [РФ] оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы", — отметил он.
Напомним, 18 апреля стало известно, что российские силы контролируют около 90% территории Артёмовска. При этом Минобороны РФ регулярно рассказывает о взятии всё новых кварталов города. Накануне также стало известно, что в районе Богдановки в ДНР Вооружённые силы РФ поразили выдвигавшиеся в направлении Артёмовска резервы ВСУ.
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