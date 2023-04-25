ВДВ и авиация снова пресекли попытки ВСУ перебросить резервы в Артёмовск

Российские штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению ВСУ в западной части Артёмовска (украинское название — Бахмут), а ВДВ и авиация пресекают попытки противника перебросить туда свои резервы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.