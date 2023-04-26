"Платим страшную цену": Украинский генерал указал на ошибки в обороне Артёмовска
Генерал Кривонос: ВСУ несут потери в Артёмовске, который не готовили к обороне
Вооружённые силы Украины несут большие потери в Артёмовске (украинское название — Бахмут), так как город изначально не готовили к обороне. Об этом заявил бывший замкомандующего Силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос.
"Мы платим страшную цену за этот город, а вопрос в том, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне. В Бахмуте нужно было готовить не просто подходы к городу, а сам город готовить к обороне", — заявил он в интервью украинскому Пятому каналу.
По мнению Кривоноса, ВСУ нужно было покинуть Артёмовск ещё в феврале, а теперь положение ухудшается, поскольку они не могут "навязать собственную инициативу". Также генерал заявил о больших проблемах с подготовкой мобилизованных солдат.
Напомним, 18 апреля стало известно, что российские силы контролируют около 90% территории Артёмовска. При этом регулярно Минобороны РФ рассказывает о взятии всё новых кварталов города. Накануне также стало известно, что в районе Богдановки в ДНР Вооружённые силы РФ поразили выдвигавшиеся в направлении Артёмовска резервы ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба врио главы ДНР Дениса Пушилина