"Платим страшную цену": Украинский генерал указал на ошибки в обороне Артёмовска

Вооружённые силы Украины несут большие потери в Артёмовске (украинское название — Бахмут), так как город изначально не готовили к обороне. Об этом заявил бывший замкомандующего Силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос.

"Мы платим страшную цену за этот город, а вопрос в том, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне. В Бахмуте нужно было готовить не просто подходы к городу, а сам город готовить к обороне", — заявил он в интервью украинскому Пятому каналу.