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4 апреля, 09:45

Шойгу: Войска России высокоточными ударами нарушили производство оружия на Украине

Высокоточные удары ВС России по военным объектам Украины позволили частично нарушить производство оружия для противника и его снабжение боеприпасами и топливом, заявил в ходе тематического селекторного совещания с руководством вооружённых сил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам. В результате нарушены производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом", — сказал он.

Минобороны показало видео уничтожения командных пунктов ВСУ вертолётами Ми-28

Минобороны показало видео уничтожения командных пунктов ВСУ вертолётами Ми-28

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчётов пушек "Гиацинт-Б" в зоне СВО. Их огонь корректируется при помощи беспилотников, которые впоследствии фиксируют попадания.

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ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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