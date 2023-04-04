Шойгу: Войска России высокоточными ударами нарушили производство оружия на Украине
Высокоточные удары ВС России по военным объектам Украины позволили частично нарушить производство оружия для противника и его снабжение боеприпасами и топливом, заявил в ходе тематического селекторного совещания с руководством вооружённых сил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам. В результате нарушены производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом", — сказал он.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчётов пушек "Гиацинт-Б" в зоне СВО. Их огонь корректируется при помощи беспилотников, которые впоследствии фиксируют попадания.
ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ