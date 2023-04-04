Минобороны показало видео уничтожения командных пунктов ВСУ вертолётами Ми-28
Минобороны РФ показало, как вертолёты Ми-28 уничтожают командные пункты ВСУ в зоне СВО
Министерство обороны показало, как вертолёты Ми-28 выполняют задачи в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Видео опубликовано в телеграм-канале оборонного ведомства.
Кадры работы вертолётов Ми-28 в зоне СВО. Видео © Telegram / Министерство обороны России
"Ночные охотники: боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолётов Ми-28 армейской авиации ЗВО (Западного военного округа. — Прим. Лайфа) в ходе проведения спецоперации <...> Каждый боевой вылет уникален. Используя данные разведки, экипажи всякий раз меняют маршруты. Вертолёты появляются неожиданно и наносят удар!" — говорится в подписи к видео.
В Минобороны отметили, что в результате очередных боевых вылетов были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника украинских подразделений. Также в ведомстве подчеркнули, что Ми-28 — многоцелевой вертолёт, способный выполнять боевые задачи как днём, так и ночью.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчётов пушек "Гиацинт-Б" в зоне СВО. Их огонь корректируется при помощи беспилотников, которые впоследствии фиксируют попадания.
Telegram / Министерство обороны России