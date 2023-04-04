ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 апреля 2023, 05:21
33744

Минобороны показало видео уничтожения командных пунктов ВСУ вертолётами Ми-28

Минобороны РФ показало, как вертолёты Ми-28 уничтожают командные пункты ВСУ в зоне СВО

Министерство обороны показало, как вертолёты Ми-28 выполняют задачи в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Видео опубликовано в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кадры работы вертолётов Ми-28 в зоне СВО. Видео © Telegram / Министерство обороны России

"Ночные охотники: боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолётов Ми-28 армейской авиации ЗВО (Западного военного округа. — Прим. Лайфа) в ходе проведения спецоперации <...> Каждый боевой вылет уникален. Используя данные разведки, экипажи всякий раз меняют маршруты. Вертолёты появляются неожиданно и наносят удар!" — говорится в подписи к видео.

Десятки наёмников уничтожены ракетным ударом по базе Иностранного легиона ВСУ
Десятки наёмников уничтожены ракетным ударом по базе Иностранного легиона ВСУ

В Минобороны отметили, что в результате очередных боевых вылетов были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника украинских подразделений. Также в ведомстве подчеркнули, что Ми-28 — многоцелевой вертолёт, способный выполнять боевые задачи как днём, так и ночью.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчётов пушек "Гиацинт-Б" в зоне СВО. Их огонь корректируется при помощи беспилотников, которые впоследствии фиксируют попадания.

BannerImage

Telegram / Министерство обороны России

Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar