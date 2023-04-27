Российские войска уничтожили три командно-наблюдательных пункта ВСУ

Российские силы в ходе специальной военной операции на Украине за минувшие сутки поразили три командно-наблюдательных пункта ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Это произошло в районе населённых пунктов Серебрянка и Авдеевка (Донецкая Народная Республика, ДНР), а также Черкесское (Херсонская область).

"Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций "Юг", 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге в четверг, 27 апреля.