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Регион
Опубликовано 27 апреля 2023, 11:36
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Российские войска уничтожили три командно-наблюдательных пункта ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки поразили три командно-наблюдательных пункта ВСУ

Российские силы в ходе специальной военной операции на Украине за минувшие сутки поразили три командно-наблюдательных пункта ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Это произошло в районе населённых пунктов Серебрянка и Авдеевка (Донецкая Народная Республика, ДНР), а также Черкесское (Херсонская область).

"Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций "Юг", 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге в четверг, 27 апреля.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска взяли под огневой контроль почти все позиции ВСУ в Марьинке. По его словам, из 59 кварталов 50 находятся под контролем наших подразделений РФ. Также Пушилин заявил, что силы РФ перерезали пути снабжения украинских военных в Артёмовске (украинское название — Бахмут), полностью взяв под огневой контроль участок трассы в направлении посёлка Хромово.

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Vk / Минобороны России

Никита Никонов
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