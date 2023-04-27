Российские войска уничтожили три командно-наблюдательных пункта ВСУ
Минобороны: ВС РФ за сутки поразили три командно-наблюдательных пункта ВСУ
Российские силы в ходе специальной военной операции на Украине за минувшие сутки поразили три командно-наблюдательных пункта ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Это произошло в районе населённых пунктов Серебрянка и Авдеевка (Донецкая Народная Республика, ДНР), а также Черкесское (Херсонская область).
"Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций "Юг", 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ", — сказал Конашенков на брифинге в четверг, 27 апреля.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска взяли под огневой контроль почти все позиции ВСУ в Марьинке. По его словам, из 59 кварталов 50 находятся под контролем наших подразделений РФ. Также Пушилин заявил, что силы РФ перерезали пути снабжения украинских военных в Артёмовске (украинское название — Бахмут), полностью взяв под огневой контроль участок трассы в направлении посёлка Хромово.
Vk / Минобороны России