Российские войска взяли под огневой контроль почти все позиции ВСУ в Марьинке

Большинство позиций ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Что касается Марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".