Российские войска взяли под огневой контроль почти все позиции ВСУ в Марьинке
Пушилин: Почти все позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль ВС России
Большинство позиций ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Что касается Марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Глава республики отметил, что почти все позиции ВСУ находятся в зоне видимости наших бойцов. При этом он добавил, что украинские солдаты продолжают перебрасывать резервы в Марьинку.
Ранее Пушилин рассказывал, что российские военные продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска. При этом он признался, что обстановка там всё еще остаётся напряжённой. В свою очередь основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские бойцы находятся рядом с важнейшим перекрёстком в городе.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ