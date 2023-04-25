КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 02:51

На Купянском направлении уничтожено девять укрытий и опорный пункт ВСУ

Российские военные на Купянском направлении уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины, а также девять укрытий личного состава. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.

"В ходе боевых действий на Купянском направлении армейской авиацией группировки войск "Запад" за сутки уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населённого пункта Меловое и девять укрытий личного состава в районе сёл Першотравневое, Берестовое и Ивановка", — приводит РИА "Новости" его слова.

Якимкин добавил, что также были уничтожены две разведывательно-диверсионные группы украинской армии — у Тимковки и Новосёловского. А у Двуречного и Кисловки российские бойцы сорвали две попытки смены подразделений ВСУ.

"В районе населённого пункта Нескучное и Урочище, Маньковка огнём из артиллерийского орудия 2С19 "Мста-С" под командованием сержанта Андрея Прокопова уничтожен грузовой автомобиль и два пикапа с личным составом противника", — сказал офицер.

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