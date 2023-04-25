На Купянском направлении уничтожено девять укрытий и опорный пункт ВСУ
Российские военные на Купянском направлении уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины, а также девять укрытий личного состава. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.
"В ходе боевых действий на Купянском направлении армейской авиацией группировки войск "Запад" за сутки уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населённого пункта Меловое и девять укрытий личного состава в районе сёл Першотравневое, Берестовое и Ивановка", — приводит РИА "Новости" его слова.
Якимкин добавил, что также были уничтожены две разведывательно-диверсионные группы украинской армии — у Тимковки и Новосёловского. А у Двуречного и Кисловки российские бойцы сорвали две попытки смены подразделений ВСУ.
"В районе населённого пункта Нескучное и Урочище, Маньковка огнём из артиллерийского орудия 2С19 "Мста-С" под командованием сержанта Андрея Прокопова уничтожен грузовой автомобиль и два пикапа с личным составом противника", — сказал офицер.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о том, что российские силы продвинулись в северо-западной и западной частях Артёмовска. Президент Украины Владимир Зеленский указал, что в случае сдачи города откроется возможность для дальнейшего наступления российских войск.
Минобороны РФ