Готовы ли ВСУ к весеннему наступлению на Украине Оглавление Карта боевых действий на Украине Сколько танков есть на Украине Сколько БМП у Украины Сколько самолётов есть на Украине Противовоздушная оборона Украины Численность украинской армии на сегодня Парадокс наступления ВСУ в том, что оно готовится по лекалам западных наступательных операций, но при этом недотягивает до аналогичных операций ни по одному из требований. 12488 12488 Солдат ВСУ и американский ПЗРК Stinger. Обложка © Getty Images / Pierre Crom

Опубликованные прогнозы по наступлению серьёзно противоречат друг другу и способны привести читателя в заблуждение. Самый надёжный критерий — сравнить возможности ВСУ с теми требованиями, которые предъявляют современная тактика и стратегия.

Карта боевых действий на Украине

22 апреля издание Foreign Policy озвучило главную проблему украинского контрнаступления. Многих волнует вопрос, почему Киев снова и снова откладывает операцию. Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур недавно предположил, что всё из-за дождей, которые размыли почву, что мешает продвижению тяжёлой техники.

Но достаточно ли у ВСУ такой техники в принципе? Журналисты Foreign Policy смотрят на это скептически. Изучив карту боевых действий на Украине, можно прийти к выводу, что пригодных для наступления направлений не так много, как заявляет Киев.

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Чтобы успешно прорвать оборону противника, на направлении главного удара требуется пяти- или шестикратное превосходство по технике. По сути, пропорции вероятных потерь наступающих к обороняющимся семь к одному. На каждый километр фронта украинским войскам, по-хорошему, нужно 10–12 танков. Общая длина фронта при этом не изменилась и по-прежнему составляет 1000 километров.

Сколько танков есть на Украине

Операция армии США в Персидском заливе 1991 года и несколько лет Иракской войны (2003–2011) были обеспечены 1,1 тыс. произведённых танков М1 Abrams. Несколько сотен машин напрямую применялись в боевых действиях, и, по некоторым данным, соотношение американских танков к иракским почти всегда было три к одному. Однако даже при численном превосходстве к концу 2006 года из Ирака назад в США на ремонт было отправлено: более 530 танков M1 и 700 БМП Bradley, что говорит о крайне высоком уровне потерь этих машин.

Некоторые зарубежные эксперты утверждают, что по итогам последнего саммита в Рамштайне Киеву удалось получить от США только треть необходимых для наступления танков. Для эффективного наступления по одному или нескольким направлениям Киеву может потребоваться как минимум тысяча танков. Запад передал Украине только 230 танков разных моделей. Этого хватит на одну-две механизированные бригады, остальные будут обеспечены лёгкой бронетехникой, что ставит под сомнение выживаемость таких соединений в условиях конфликта высокой интенсивности.

Если верить Asia Times, танками Leopard 2 обеспечена только 33-я бригада ВСУ, остальные будут ездить на легкобронированной колёсной технике и на старых советских машинах.

Танк Leopard 2. Фото © ТАСС / Picture alliance / Photothek

— Это будут танки и бронетехника, отремонтированные в Словакии, Румынии, Польше. Те же танки Т-72, Т-64. Были там задержки с ремонтом, но определённое количество, где-то 160, им отправили, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

При этом только на оснащение 12 механизированных бригад, которые Киев планировал собрать для наступления, должно было потребоваться не менее 500 танков и различных вспомогательных машин.

Сколько БМП у Украины

Западные страны предоставили Киеву десятки БМП Bradley и Marder, 14 бронемашин AMX-10 RC, порядка 90 БТР Stryker, 20 из которых оснащены минными тралами. Достаточно ли этого количества для того, чтобы расчистить дорогу наступательным бригадам?

Вся эта техника предназначена для разведывательных операций либо для огневого прикрытия подразделений. Концепция Brigade Combat Team подразумевает нанесение лишь вспомогательных ударов, где используется колёсная техника, которая идёт сразу за тяжёлыми танками. Но для полноценного наступления запас прочности невелик. “Страйкер-бригады” неплохо смотрелись в Ираке, но там и ландшафт, и специфика боя были другими.

Колониальные войны, в которых участвовала такая техника, были к тому же обеспечены прикрытием с воздуха. И тут вскрывается одна из главных болячек контрнаступления ВСУ.

Сколько самолётов есть на Украине

Один украинский военный чиновник на условиях анонимности в своём интервью изданию Foreign Policy признался, что ВСУ нужны самолёты, однако это "не вопрос ближайших месяцев". Всё, что сейчас получил Киев, — это восемь самолётов МиГ-29, которые ему передали Польша и Словакия. К тому же, как выяснилось, часть из них требует ремонта.

Словакский МиГ-29, переданный Украине. Фото © ТАСС / AP / SASA RADIC

В минувшую пятницу на американской авиабазе Рамштайн в Германии прошло заседание контактной группы по Украине, в итоге запросы Киева на поставку F-16 в очередной раз отклонили.

Издёвкой выглядит тот факт, что стратегия контрнаступления ВСУ, разработанная в штабах НАТО, основана на "использовании штурмовой авиации для прикрытия атакующих войск". В итоге у ВСУ нет и не будет господства в воздухе при наступлении. Есть мнение, что эту пустоту должны будут заполнять комплексы ПВО, однако и по этому направлению у ВСУ наблюдаются сложности.

Противовоздушная оборона Украины

По словам Алексея Леонкова, нехватку самолётов ВСУ попытаются компенсировать комплексами ПВО.

— Эти комплексы будут осуществлять прикрытие наступающих войск. Плюс артиллерия, высокоточные комплексы, станции контрбатарейной борьбы, — отметил Алексей Леонков.

Но проблема в том, что Киев так и не получил от США и НАТО комплексы ПВО большой дальности. Единственная американская новинка в этом списке — американский ЗРК Patriot, который, вероятно, будет нести дежурство в западных регионах страны.

Зенитная ракета типа Stinger. Фото © Getty Images / Carsten Rehder / Picture alliance

Комплексы, которые есть у ВСУ, представлены преимущественно ЗРК Stinger и Starstreak либо другой техникой малого радиуса действия вроде ЗРК Avenger и Stormer HMV. Поставки комплексов и боеприпасов к ним идут с задержкой, что тоже заставляет Киев нервничать накануне наступления.

Численность украинской армии на сегодня

24 апреля командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник в интервью испанской газете Pais сделал заявление, что за время спецоперации армия Украины сильно просела как в количественном плане, так и в профессиональном.

— Проблема в том, что у нас никогда не будет достаточно людей и техники. Потому что те, кто является профессиональными военными, уже истощены, ранены или восстанавливаются. Или они погибли, — отметил Сергей Мельник.

По данным Financial TImes, в ряды штурмовых подразделений ВСУ в скором времени вольётся около 40 тысяч человек. Только этого количества может не хватить, к тому же это не профессиональные бойцы, а те, которых успели набрать в ходе последней мобилизации.

В марте 2003-го США сосредоточили в районе Багдада примерно 211 тысяч человек. Это была профессиональная, хорошо вооружённая и максимально прикрытая с воздуха армия. По данным разведки, ВСУ также могли собрать 200 тысяч человек, но вся эта группировка рассредоточена по фронту. Бахмут (Артёмовск) для Киева — незаживающая кровоточащая рана, которая в преддверии наступления забирает и без того редкие силы.

Украинские военные на передовой в Бахмуте. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Собрать же весь этот резерв в единый ударный кулак незаметно у ВСУ вряд ли получится, поскольку за перемещениями украинской армии следит разведка ВС РФ.

Как отмечают военные эксперты, Генштаб ВСУ делает ставку на первые дни наступления, ведь всё будет зависеть от успеха первой волны. И тут ВСУ могут пойти на хитрость и использовать параллельно с обычным вооружением и нетрадиционные боеприпасы, например химическое оружие.

Однако с точки зрения военной науки делать ставку на какой-либо один фактор при отсутствии нормальной наступательной базы несколько самонадеянно. И если первая волна наступления захлебнётся, ВСУ рискуют не успеть с отправкой в бой резервов, которые всегда необходимо готовить для таких операций. По прогнозам Financial Times, провал может заставить партнёров отказаться от военной поддержки Киева и перейти к решению конфликта дипломатическим путём.

С одной стороны, Киеву целесообразнее перенести наступление на более поздний срок, чтобы успеть получить побольше техники и накопить резервы в нужном количестве. С другой, если судить по обстановке в том же Бахмуте, время играет против ВСУ. Откладывание наступления может привести к потере Бахмута и сведёт на нет финансовую и военную помощь ЕС и НАТО.

Авторы Евгений Жуков