Новости о контрнаступлении ВСУ: Что говорят западные СМИ и данные разведки "Лайф" собрал последние новости и свежую информацию о том, что известно о наступлении ВСУ, намеченном на весну 2023 года на Украине. 56377 56377 Что известно о наступлении Украинской армии весной 2023 года. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

О наступлении/контрнаступлении ВСУ говорят с начала года. Мысль не раз звучала в контексте разговоров о поставках техники, в прогнозах о вероятности "мирных переговоров" она проходила красной нитью через аналитические материалы о боевых возможностях воюющих сторон. Сейчас эта тема стала главной "точкой сборки".

Слухи о скором наступлении ВСУ

16 апреля Newsweek со ссылкой на "рассекреченные источники" заявил, что наступление ВСУ начнётся в конце апреля. Об этом, по их словам, свидетельствуют усиленные поставки западного оружия в преддверии "часа X". Есть сведения о первых прибывших на фронт БМП M2 Bradley с "пустынным камуфляжем". Напомним, ещё в январе Вашингтон отправил Киеву 60 БМП M2 Bradley из запаса армии США. Появление их в зоне видимости может быть первой ласточкой грядущего наступления.

БМП M2 Bradley должны стать основной техникой наступления ВСУ. Фото © ТАСС / Zuma / Spc. Joshua Cowden

По слухам, Владимир Зеленский торопит начало наступления, поскольку не хочет идти "с пустыми руками" на июльский саммит НАТО, куда он приглашён в качестве "специального гостя".

Когда армия Украины может пойти в наступление

По данным Newsweek, наступление может начаться примерно 30 апреля. Это первая точная цифра, озвученная за последнее время, однако она взята на основе данных, которые содержатся в слитых секретных материалах Центрального командования армии США. Ранее все слухи о наступлении обсуждались только в вероятностном ключе. Одни говорили о переносе наступления на майские праздники, на лето и даже на 2024-й. Другие — просто, не уточняя сроки, "обещали", что оно начнётся "внезапно".

Хотя, если внимательно посмотреть на новости последних недель, о 30 апреля уже говорили, но только в том смысле, что к этому времени девять наступательных бригад ВСУ должны быть собраны и укомплектованы. В конце прошлой недели экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждал, что армия готова на 90% и единственное, что её сдерживает, — погода.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Украина сейчас собирает ударный кулак на юге, что также говорит о приближении даты наступления.

— По моим сведениям, на Южном направлении, Херсонском, сейчас концентрируется западная техника — "Леопарды", "Брэдли", "Челленджеры", AMX-10RC, туда же могут перебрасывать и итальянскую технику — САУ, танки, БМП, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Кто и как готовит ВСУ к контрнаступлению

6 апреля газета New York Times сообщила об утечке разведывательных данных о наступлении армии Украины. На протяжении полутора недель не стихают прения по поводу их достоверности и многие прогнозы отталкиваются от почерпнутых там сведений.

Документы датированы началом марта. Источники сообщают, что в одном из документов говорилось о состоянии украинских бригад, девять из которых подготавливаются как раз НАТО. Даже если "секретные данные" — чья-то мистификация, роль США и НАТО в подготовке контрнаступления как инициатора, бенефициара и спонсора вряд ли кто-то будет оспаривать. Это стало общим местом.

Подготовка наступления не сводится к поставкам техники и инструктажу украинских военных, она касается также разведданных, полученных с помощью западных спутников и беспилотников. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, главная цель "коллективного Запада" — "помочь Украине отвоевать территории".

Какие направления для удара может выбрать Украина

Если собрать все прогнозы, они удивят своим многообразием: наступление планируется чуть ли не от Крыма до Бахмута (Артёмовска) и в сторону Приднестровья. Шесть версий как минимум.

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По некоторым данным, для наступления ВСУ собрали резервы порядка 200 тысяч человек. Они разбросаны по разным регионам: часть — на Херсонском и Лиманском направлениях, часть сил переброшена к Бахмуту (Артёмовску), часть находится в Харьковской области. Поэтому столько вариантов и столько трактовок.

Однако часть направлений, по словам экспертов, скорее всего, так и останется "атакованной" исключительно в виртуальном пространстве, а какое-то ВСУ выберут для отвлекающего удара. То есть "ложный прорыв" может быть осуществлён силами мобилизованных и теробороны, которые оттянут внимание на себя, а в генеральное сражение бросят самых подготовленных, прошедших обучение за рубежом.

С точки зрения стратегии, Южное направление — наиболее вероятное место для нанесения главного удара. В связи с этим встаёт вопрос, возможно ли наступление на Крым? Сегодня Запад не давит на Киев в этом плане, предоставляя ВСУ выбирать, где концентрировать усилия. Среди военных популярно мнение, что первой точкой удара Крым стать не может, а после начала наступления (если оно состоится) все силы обороны полуострова будут приведены в боевую готовность, что лишит ВСУ фактора внезапности.

Если ориентироваться на украинские источники, наступление может начаться одновременно на Сватовском, Артёмовском и Мелитопольском направлениях. Прощупав оборону ВС РФ, Украинская армия будет вынуждена принимать непростое решение, куда бросать основные силы и где концентрировать удар. Западное направление и бросок Украинской армии в район Приднестровья, где также находятся российские военные, по словам экспертов, — наименее вероятный сценарий, но такую возможность также нужно держать в уме.

Что известно о мобилизации на Украине

Одним из главных механизмов будущего наступления могут стать мобилизованные. Об усилении мобилизации на Украине говорят с конца марта, когда появились данные о размещении Россией ядерного оружия в Белоруссии. После этого, уже 10 апреля, издание The Washington Post опубликовало большой материал, посвящённый мобилизационным мероприятиям на Украине.

По предварительным оценкам, потери ВСУ в первые дни наступления могут составить 60–70 тысяч человек. Фото © Getty Images / Pierre Crom

Как стало известно, Киев в связи с готовящимся контрнаступлением запустил новую волну мобилизации, параллельно усилив агитацию среди населения, чтобы сбить негативный эффект от насильной мобилизации большей части мужского населения страны. Некоторые эксперты умозрительно делят наступление на три этапа, в первом из которых Киев обязательно бросит в бой пехоту. Для этого Украине и нужна дополнительная мобилизация.

По данным газеты Washington Post, около четверти миллиона украинцев в этом году исполняется 18 лет и, значит, потенциально некоторые из них либо подпадают, либо скоро подпадут под мобилизацию.

Как Россия ответит на возможное наступление

По мнению экспертов, ВСУ на Украине не успеют подготовить наступление в должной мере. В Украинской армии ограниченное число танков плюс отсутствие серьёзной поддержки со стороны штурмовой авиации — значительное количество Су-24 и Су-25 уничтожено за год проведения СВО.

В начале 2023 года в ВСУ был зафиксирован дефицит техники ПВО, необходимой для организации наступления. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Примечательно также, что 13 апреля телеканал France 24 опубликовал репортаж, основная мысль которого проста: ВС РФ уже готовы встретить наступление противника. После скандала, который телеканалу учинил украинский МИД, видео удалили из соцсетей.

— Могу сказать, что противодействие наступлению будет очень мощным, поэтому сейчас в штабах НАТО ломают головы, как взломать нашу эшелонированную оборону, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Если говорить конкретнее, о готовности дать отпор свидетельствуют состояние и степень боеготовности российской авиации, бронетанковых сил ВС РФ и возможности высокоточного оружия, которые уже не раз раскрывались по ходу СВО.

Авторы Евгений Жуков