Российская группировка "Центр" за день поразила 130 целей ВСУ

130 целей поразила российская группировка войск "Центр" 26 апреля. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

"За день огневое поражение нанесено по более чем 130 целям, из них около 100 — по районам сосредоточения живой силы и техники и свыше 20 — по артиллерийским подразделениям противника", — сказал он.

Кроме того, разведка "Центра" на Краснолиманском направлении вскрыла позиции 58-й мотопехотной и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады Украины. Удары штурмовой и армейской авиации нанесли противнику потери в личном составе и технике. А также, по словам подполковника, средствами ПВО было уничтожено пять украинских беспилотников типа "Фурия" и "Лелека-100".