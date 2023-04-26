Российские военные за сутки ликвидировали восемь групп диверсантов в зоне СВО
Минобороны: ВС России уничтожили восемь групп украинских диверсантов
Вооружённые силы России за прошедшие сутки уничтожили восемь украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в ЛНР, ДНР и Херсонской области. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Так, три из них были уничтожены в районах населённых пунктов Торское, Сладкое и Шевченко Донецкой Народной Республики, ещё две — в селе Червонопоповка ЛНР. Также ВС России пресекли деятельность диверсантов на Купянском направлении.
"В районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп", — доложил Конашенков.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили за сутки 300 военных и гаубицу L118 ВСУ на Донецком направлении. Также украинские силовики потеряли две боевые машины пехоты.
Vk / Минобороны России