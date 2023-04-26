ВС РФ уничтожили за сутки 300 военных и гаубицу L118 ВСУ на Донецком направлении

Российские военные уничтожили за сутки свыше 300 военнослужащих и украинскую гаубицу L118 британского производства на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, противник потерял на данном направлении две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также САУ "Акация".