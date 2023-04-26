КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 11:59

ВС РФ уничтожили за сутки 300 военных и гаубицу L118 ВСУ на Донецком направлении

Российские военные уничтожили за сутки свыше 300 военнослужащих и украинскую гаубицу L118 британского производства на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, противник потерял на данном направлении две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также САУ "Акация".

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Ранее сообщалось, что российские военные из группировки "Днепр" на Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов Вооружённых сил Украины. Также было ликвидировано до 30 солдат и склад, рассказал глава пресс-центра группировки Алексей Рулёв.

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VK / Минобороны России

Иван Косицын
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