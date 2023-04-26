КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 00:27

"Догорел сам": Российский Т-90М "Прорыв" уничтожил украинский Т-80

Экипаж танка Т-90М "Прорыв" уничтожил украинский Т-80 у российских позиций

<p>Танк Т-90М "Прорыв". Фото © Минобороны РФ</p>

Танк Т-90М "Прорыв". Фото © Минобороны РФ

В Донбассе экипаж танка Т-90М "Прорыв" Западного военного округа уничтожил танк Т-80 Вооружённых сил Украины. Боевая машина ВСУ приблизилась к российским позициям и была обстреляна с закрытой огневой точки.

"Вчера поступила задача выехать на закрытые огневые позиции и поразить танк противника, который двигался к нашим опорным пунктам", — приводит РИА "Новости" слова командира танковой роты с позывным Большой.

По его словам, с третьего выстрела удалось попасть в двигатель Т-80, от чего тот загорелся, а затем "догорел сам".

Танки Т-90М "Прорыв" сорвали вылазку разведчиков ВСУ

Танки Т-90М "Прорыв" сорвали вылазку разведчиков ВСУ

Большой рассказал, что стрельбу из танка корректировали разведчики при помощи беспилотника.

Как рассказывал Лайф, в начале этого года "Уралвагонзавод" завершил выполнение очередного контракта на поставку танков Т-90М "Прорыв" и отправил машины Минобороны РФ.

Андрей Григорьев
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