Российский Т-90М "Прорыв" уничтожил украинский Т-80
Экипаж танка Т-90М "Прорыв" уничтожил украинский Т-80 у российских позиций
Танк Т-90М "Прорыв". Фото © Минобороны РФ
В Донбассе экипаж танка Т-90М "Прорыв" Западного военного округа уничтожил танк Т-80 Вооружённых сил Украины. Боевая машина ВСУ приблизилась к российским позициям и была обстреляна с закрытой огневой точки.
"Вчера поступила задача выехать на закрытые огневые позиции и поразить танк противника, который двигался к нашим опорным пунктам", — приводит РИА "Новости" слова командира танковой роты с позывным Большой.
По его словам, с третьего выстрела удалось попасть в двигатель Т-80, от чего тот загорелся, а затем "догорел сам".
Большой рассказал, что стрельбу из танка корректировали разведчики при помощи беспилотника.
Как рассказывал Лайф, в начале этого года "Уралвагонзавод" завершил выполнение очередного контракта на поставку танков Т-90М "Прорыв" и отправил машины Минобороны РФ.