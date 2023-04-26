В Донбассе экипаж танка Т-90М "Прорыв" Западного военного округа уничтожил танк Т-80 Вооружённых сил Украины. Боевая машина ВСУ приблизилась к российским позициям и была обстреляна с закрытой огневой точки.

"Вчера поступила задача выехать на закрытые огневые позиции и поразить танк противника, который двигался к нашим опорным пунктам", — приводит РИА "Новости" слова командира танковой роты с позывным Большой.

По его словам, с третьего выстрела удалось попасть в двигатель Т-80, от чего тот загорелся, а затем "догорел сам".

Большой рассказал, что стрельбу из танка корректировали разведчики при помощи беспилотника.