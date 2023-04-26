КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 02:34

Под Херсоном уничтожены диверсанты ВСУ и быстроходные лодки

Минобороны: На Херсонском направлении уничтожены 15 диверсантов и три лодки

Российские военные из группировки "Днепр" на Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов Вооружённых сил Украины. Также были ликвидированы до 30 солдат и склад. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки Алексей Рулев.

"В районе населённого пункта Днепровское высокоточным ударом уничтожено 15 украинских националистов, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы, три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению", — приводит РИА "Новости" его слова.

Рулев добавил, что также были уничтожены пункт временной дислокации теробороны, контрбатарейная РЛС AN/TPQ-36. По удар российских военных попали ещё кочующий миномёт ВСУ и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

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Ранее Лайф сообщал, что российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ и пресекли действия нескольких групп диверсантов в Харьковской области и Луганской Народной Республике

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ТАСС \ Андрей Рубцов

Андрей Григорьев
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