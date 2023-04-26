Под Херсоном уничтожены диверсанты ВСУ и быстроходные лодки

Российские военные из группировки "Днепр" на Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов Вооружённых сил Украины. Также было ликвидировано до 30 солдат и склад. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки Алексей Рулев.

"В районе населённого пункта Днепровское высокоточным ударом уничтожено 15 украинских националистов, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы, три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению", — приводит РИА "Новости" его слова.

Рулев добавил, что также были уничтожены пункт временной дислокации теробороны, контрбатарейная РЛС AN/TPQ-36. Под удар российских военных попали ещё кочующий миномёт ВСУ и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".