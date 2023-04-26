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Регион
Опубликовано 26 апреля 2023, 02:34
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Под Херсоном уничтожены диверсанты ВСУ и быстроходные лодки

Минобороны: На Херсонском направлении уничтожено 15 диверсантов и три лодки

Российские военные из группировки "Днепр" на Херсонском направлении уничтожили 15 диверсантов Вооружённых сил Украины. Также было ликвидировано до 30 солдат и склад. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки Алексей Рулев.

"В районе населённого пункта Днепровское высокоточным ударом уничтожено 15 украинских националистов, входящих в состав диверсионно-разведывательной группы, три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению", — приводит РИА "Новости" его слова.

Рулев добавил, что также были уничтожены пункт временной дислокации теробороны, контрбатарейная РЛС AN/TPQ-36. Под удар российских военных попали ещё кочующий миномёт ВСУ и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

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Ранее Лайф сообщал, что российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ и пресекли действия нескольких групп диверсантов в Харьковской области и Луганской Народной Республике.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Андрей Григорьев
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