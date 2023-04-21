КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

21 апреля, 12:01

Попытка ВСУ пойти на прорыв на Купянском фронте обернулась разгромом

ВС РФ пресекли атаку четырёх групп диверсантов ВСУ на Купянском направлении

Российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ и пресекли действия нескольких групп диверсантов в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщил в рамках брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника. В районах населённых пунктов Лиман Первый, Синьковка Харьковской области, Новосёловское и Стельмаховка ЛНР пресечены действия четырёх украинских ДРГ", — сказал Конашенков.

Также за минувшие сутки силы ВС РФ уничтожили склад украинских боеприпасов в районе Кисловки Харьковской области. В этом районе противник потерял более 60 военнослужащих, САУ "Акация", гаубицу Д-20, три автомобиля и боевую бронированную машину.

В ДНР сообщили о взятии в котёл группировки ВСУ в Артёмовске: Крышка захлопнулась

В ДНР сообщили о взятии в котёл группировки ВСУ в Артёмовске: Крышка захлопнулась

В рамках спецоперации за сутки ещё более 55 украинских военных были уничтожены на Краснолиманском направлении.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Ирина Фальке
  • Новости
  • ВСУ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров