Попытка ВСУ пойти на прорыв на Купянском фронте обернулась разгромом

Российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ и пресекли действия нескольких групп диверсантов в Харьковской области и Луганской Народной Республике. Об этом сообщил в рамках брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника. В районах населённых пунктов Лиман Первый, Синьковка Харьковской области, Новосёловское и Стельмаховка ЛНР пресечены действия четырёх украинских ДРГ", — сказал Конашенков.

Также за минувшие сутки силы ВС РФ уничтожили склад украинских боеприпасов в районе Кисловки Харьковской области. В этом районе противник потерял более 60 военнослужащих, САУ "Акация", гаубицу Д-20, три автомобиля и боевую бронированную машину.