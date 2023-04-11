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Регион
Опубликовано 11 апреля 2023, 10:23
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Российские средства ПВО собрали "урожай" в ДНР и под Херсоном

В Минобороны сообщили о перехваченном ПВО снаряде GLSDB и четырёх ракетах HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны перехватили управляемый снаряд GLSDB и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, которые состояли на вооружении украинской армии. Такие данные озвучил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Кроме того, он отчитался об уничтожении девяти украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населённых пунктов Марьинка, Весёлое и Еленовка (ДНР), а также Маринское и Новая Маячка (Херсонская область).

Что известно о первом перехвате "умной бомбы" GLSDB на Украине
Что известно о первом перехвате "умной бомбы" GLSDB на Украине

Напомним, что впервые российские средства ПВО смогли перехватить "умный" снаряд GLSDB ещё в конце марта, а ракеты от HIMARS сбивают уже регулярно. Буквально на днях ВСУ ночью обстреляли Мелитополь, все шесть ракет HIMARS сбиты ПВО. А недавно средства ПВО ВС РФ буквально за один день перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, ракету "Точка-У", а также ликвидировали 14 дронов украинской армии.

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Vk.com / Минобороны России

Алексей Берковиц
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