Российские средства ПВО собрали "урожай" в ДНР и под Херсоном

Российские средства противовоздушной обороны перехватили управляемый снаряд GLSDB и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, которые состояли на вооружении украинской армии. Такие данные озвучил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Кроме того, он отчитался об уничтожении девяти украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населённых пунктов Марьинка, Весёлое и Еленовка (ДНР), а также Маринское и Новая Маячка (Херсонская область).