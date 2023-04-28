Число жертв обстрела ВСУ в Донецке выросло до девяти
В результате сегодняшнего обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины погибло девять мирных жителей. Среди них шесть женщин, двое мужчин и восьмилетняя девочка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Также ранения различной степени тяжести получили 16 человек.
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Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку днём 28 апреля. Один из снарядов попал в маршрутку. Также под обстрелом оказались парк, универмаг, стадион "Олимпийский", республиканский травматологический центр и другие объекты в центре города.
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