КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

28 апреля, 15:33

Число жертв обстрела ВСУ в Донецке выросло до девяти

В результате сегодняшнего обстрела Донецка со стороны Вооружённых сил Украины погибло девять мирных жителей. Среди них шесть женщин, двое мужчин и восьмилетняя девочка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Также ранения различной степени тяжести получили 16 человек.

"Мрази укроповские": Житель ДНР дал волю горю при виде "скелета" автобуса, где заживо сгорели 7 человек

"Мрази укроповские": Житель ДНР дал волю горю при виде "скелета" автобуса, где заживо сгорели 7 человек

Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку днём 28 апреля. Один из снарядов попал в маршрутку. Также под обстрелом оказались парк, универмаг, стадион "Олимпийский", республиканский травматологический центр и другие объекты в центре города.

Обложка ©

Телеграм-канал "Репортёр Руденко V"

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров