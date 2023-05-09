Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 13:50

Инвалида-колясочника насильно раздели в Латвии из-за надписи "Россия" на одежде

В Латвии полицейские заставили инвалида снять ветровку с надписью "Россия"

<p>Инвалида заставили снять ветровку с надписью "Россия". Фото © Telegram / <a href="https://t.me/baltnews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BALTNEWS</a></p>

Инвалида заставили снять ветровку с надписью "Россия". Фото © Telegram / BALTNEWS

В латвийском городе Даугавпилс полицейские остановили человека на инвалидной коляске и заставили его снять ветровку с надписью "Россия". Об этом полиция Латвии сообщила в Twitter.

"Полиция также проводит превентивные переговоры с отдельными лицами, предотвращая правонарушения, как, например, в случае, зафиксированном сегодня в Даугавпилсе в Дубровинском парке, куда прибыл мужчина в инвалидной коляске в ветровке, на которой была надпись "Россия". Человек отреагировал на выговор и сразу же снял её", — сказано в публикации.

"Вы что творите?!": Молдаване поспорили с полицией из-за штрафов за георгиевские ленты в День Победы

"Вы что творите?!": Молдаване поспорили с полицией из-за штрафов за георгиевские ленты в День Победы

В полиции добавили, что 9 мая в стране не разрешается проводить массовые мероприятия и шествия, которые могут быть направлены "против интересов национальной безопасности" и ставить под сомнение солидарность с украинским народом.

Ранее Лайф писал о том, что в Латвии 9 Мая полицейские задержали как минимум шесть человек. За празднование 78-й годовщины победы над фашизмом в Великой Отечественной войне возбуждены одно уголовное и девять административных дел.

Илья Суриков
  • Новости
  • Латвия
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров