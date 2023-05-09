Инвалида-колясочника насильно раздели в Латвии из-за надписи "Россия" на одежде
В Латвии полицейские заставили инвалида снять ветровку с надписью "Россия"
Инвалида заставили снять ветровку с надписью "Россия". Фото © Telegram / BALTNEWS
В латвийском городе Даугавпилс полицейские остановили человека на инвалидной коляске и заставили его снять ветровку с надписью "Россия". Об этом полиция Латвии сообщила в Twitter.
"Полиция также проводит превентивные переговоры с отдельными лицами, предотвращая правонарушения, как, например, в случае, зафиксированном сегодня в Даугавпилсе в Дубровинском парке, куда прибыл мужчина в инвалидной коляске в ветровке, на которой была надпись "Россия". Человек отреагировал на выговор и сразу же снял её", — сказано в публикации.
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В полиции добавили, что 9 мая в стране не разрешается проводить массовые мероприятия и шествия, которые могут быть направлены "против интересов национальной безопасности" и ставить под сомнение солидарность с украинским народом.
Ранее Лайф писал о том, что в Латвии 9 Мая полицейские задержали как минимум шесть человек. За празднование 78-й годовщины победы над фашизмом в Великой Отечественной войне возбуждены одно уголовное и девять административных дел.