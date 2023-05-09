Инвалида-колясочника насильно раздели в Латвии из-за надписи "Россия" на одежде

В латвийском городе Даугавпилс полицейские остановили человека на инвалидной коляске и заставили его снять ветровку с надписью "Россия". Об этом полиция Латвии сообщила в Twitter.

"Полиция также проводит превентивные переговоры с отдельными лицами, предотвращая правонарушения, как, например, в случае, зафиксированном сегодня в Даугавпилсе в Дубровинском парке, куда прибыл мужчина в инвалидной коляске в ветровке, на которой была надпись "Россия". Человек отреагировал на выговор и сразу же снял её", — сказано в публикации.

В полиции добавили, что 9 мая в стране не разрешается проводить массовые мероприятия и шествия, которые могут быть направлены "против интересов национальной безопасности" и ставить под сомнение солидарность с украинским народом.