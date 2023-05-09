"Вы что творите?!": Молдаване поспорили с полицией из-за штрафов за георгиевские ленты в День Победы
В Кишинёве полиция штрафует жителей за ношение георгиевских лент в День Победы
В Кишинёве молдавские полицейские штрафуют граждан за ношение георгиевских лент, которые запрещены на территории республики. Несмотря на запрет, многие жители всё равно вышли на улицы города, чтобы отпраздновать День Победы.
В Кишинёве полицейские штрафуют за ношение георгиевских лент. Видео © Telegram / Point.md
Так, на кадрах правоохранители заметили ленту у одной из участниц праздничного шествия. Они попытались ей объяснить, в чём заключается запрет, когда их окружила толпа с упрёками к стражам порядка: "Вы что творите?!". Многие поддержали женщину, а она сама гордо противостояла полиции и объясняла, что вышла с портретом своего деда и отца мужа. Снять ленту участница шествия наотрез отказалась.
"Мне 66 лет, мне терять нечего. Посадите... Ну и что?" — сказала женщина.
Напомним, в начале мая сообщалось, что полицейские всё равно будут штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты вопреки постановлению Конституционного суда, согласно которому её можно использовать на исторических мероприятиях. Официальный запрет на ленты вышел ещё 20 апреля 2022 года. Он также затронул символы V и Z. Нарушителям грозит штраф от 100 до 200 долларов для физических лиц и до 400 долларов — для юридических.
Telegram / Point.md