"Вы что творите?!": Молдаване поспорили с полицией из-за штрафов за георгиевские ленты в День Победы

В Кишинёве молдавские полицейские штрафуют граждан за ношение георгиевских лент, которые запрещены на территории республики. Несмотря на запрет, многие жители всё равно вышли на улицы города, чтобы отпраздновать День Победы.

В Кишинёве полицейские штрафуют за ношение георгиевских лент. Видео © Telegram / Point.md

Так, на кадрах правоохранители заметили ленту у одной из участниц праздничного шествия. Они попытались ей объяснить, в чём заключается запрет, когда их окружила толпа с упрёками к стражам порядка: "Вы что творите?!". Многие поддержали женщину, а она сама гордо противостояла полиции и объясняла, что вышла с портретом своего деда и отца мужа. Снять ленту участница шествия наотрез отказалась.

"Мне 66 лет, мне терять нечего. Посадите... Ну и что?" — сказала женщина.