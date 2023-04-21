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21 апреля, 20:08

Молдавская оппозиция развернёт 80-метровую георгиевскую ленту на 9 Мая

В Кишинёве в честь празднования Дня Победы 9 Мая оппозиционная молдавская Партия социалистов планирует выйти с 80-метровой георгиевской лентой, несмотря на запрет этого символа в стране. Об этом рассказал глава пресс-службы "Молодой гвардии" политсилы Никита Роменский.

"В центре Кишинёва и в одном из городов на юге будет развёрнута огромная 80-метровая георгиевская лента. Когда именно, мы ещё сообщим. Это наше традиционное мероприятие", сказал Роменский в беседе с РИА "Новости", напомнив, что в прошлом году из-за запрета властей на демонстрацию этого символа партия не смогла его провести.

"Бессмертный полк" и Марш памяти пройдут в столице Молдавии 9 Мая

"Бессмертный полк" и Марш памяти пройдут в столице Молдавии 9 Мая

Представитель Партии социалистов добавил, что Конституционный суд страны разрешил демонстрацию георгиевской ленты при условии её использования в историческом ключе. Также Роменский сообщил, что кроме шествия с лентой планируются и другие мероприятия, например "Вальс Победы".

Ранее Конституционный суд Молдавии оставил в силе запрет на использование георгиевской ленты, а также букв Z и V в качестве символов в поддержку России. Как пояснила председатель инстанции Домника Маноле на брифинге, в иных случаях буквы можно использовать. Что касается ленты, то её разрешено демонстрировать на исторических выставках и других подобных мероприятиях.

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Партия "Единая Россия"

Юлия Коновалова
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