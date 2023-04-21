Молдавская оппозиция развернёт 80-метровую георгиевскую ленту на 9 Мая

В Кишинёве в честь празднования Дня Победы 9 Мая оппозиционная молдавская Партия социалистов планирует выйти с 80-метровой георгиевской лентой, несмотря на запрет этого символа в стране. Об этом рассказал глава пресс-службы "Молодой гвардии" политсилы Никита Роменский.

"В центре Кишинёва и в одном из городов на юге будет развёрнута огромная 80-метровая георгиевская лента. Когда именно, мы ещё сообщим. Это наше традиционное мероприятие", — сказал Роменский в беседе с РИА "Новости", напомнив, что в прошлом году из-за запрета властей на демонстрацию этого символа партия не смогла его провести.

Представитель Партии социалистов добавил, что Конституционный суд страны разрешил демонстрацию георгиевской ленты при условии её использования в историческом ключе. Также Роменский сообщил, что кроме шествия с лентой планируются и другие мероприятия, например "Вальс Победы".