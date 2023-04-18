"Бессмертный полк" и Марш памяти пройдут в столице Молдавии 9 Мая

Марш памяти и шествие "Бессмертного полка" пройдут в День Победы в столице Молдавии. Об этом сообщил журналистам во вторник глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Он отметил, что 9 мая Молдавия "вместе со всем цивилизованным человечеством будет отмечать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне". Обычно маршрут Марша памяти строится из центра Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность". Как будет в этот раз, пока не известно.

"В этот день мы приглашаем всех неравнодушных граждан нашей страны, все здоровые политические, гражданские силы вместе, единым строем отметить эту священную дату участием в Марше памяти и шествии "Бессмертного полка", — сказал Петрович.