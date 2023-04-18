"Бессмертный полк" и Марш памяти пройдут в столице Молдавии 9 Мая
Марш памяти и шествие "Бессмертного полка" пройдут в День Победы в столице Молдавии. Об этом сообщил журналистам во вторник глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Он отметил, что 9 мая Молдавия "вместе со всем цивилизованным человечеством будет отмечать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне". Обычно маршрут Марша памяти строится из центра Кишинева к мемориальному комплексу "Вечность". Как будет в этот раз, пока не известно.
"В этот день мы приглашаем всех неравнодушных граждан нашей страны, все здоровые политические, гражданские силы вместе, единым строем отметить эту священную дату участием в Марше памяти и шествии "Бессмертного полка", — сказал Петрович.
Напомним, что около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Ранее Лайф сообщал, что из соображений безопасности власти Крыма приняли решение не проводить первомайские демонстрации, шествие "Бессмертного полка" и военный парад в День Победы. А в Воронеже акция "Бессмертный полк" в этом году пройдёт в формате онлайн.
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