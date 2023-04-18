Организаторы "Бессмертного полка" предложили размещать фото ветеранов на машинах

Организаторы шествия "Бессмертный полк" в День Победы призвали граждан размещать фото родственников – ветеранов ВОВ на боковых или задних стёклах машин. Соответствующее предложение высказал сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

"Такой формат — размещать на стёклах автомобилей изнутри салона, на заднее стекло или боковое стекло фотографии наших героев. Это очень доступно — прикрепить с помощью скотча… Заламинировать фотографию, и чтобы автомобиль был чист", — сказал он.