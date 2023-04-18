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18 апреля, 08:36

Организаторы "Бессмертного полка" предложили размещать фото ветеранов на машинах

Организаторы шествия "Бессмертный полк" в День Победы призвали граждан размещать фото родственников – ветеранов ВОВ на боковых или задних стёклах машин. Соответствующее предложение высказал сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

"Такой формат — размещать на стёклах автомобилей изнутри салона, на заднее стекло или боковое стекло фотографии наших героев. Это очень доступно — прикрепить с помощью скотча… Заламинировать фотографию, и чтобы автомобиль был чист", — сказал он.

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В ходе пресс-конференции о форматах проведения акции "Бессмертный полк" в этому году Иванов также отметил, что те, кто не может встать в шествие, например правоохранители, которые несут службу, могут прикрепить на одежду портрет родственника-ветерана.

Ранее Лайф сообщал, что из соображений безопасности власти Крыма приняли решение не проводить первомайские демонстрации, шествие "Бессмертного полка" и военный парад в День Победы. А в Воронеже акция "Бессмертный полк" в этом году пройдёт в формате онлайн.

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Иван Косицын
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