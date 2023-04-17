"Бессмертный полк" в Воронеже в этом году проведут в онлайн-режиме
Акция "Бессмертный полк" в Воронеже в этом году пройдёт в формате онлайн. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Причин этого решения власти не называют, но здесь стоит отметить, что некоторые регионы решили скорректировать праздничную программу на День Победы из соображений безопасности. Так, в Крыму в этом году отменили военный парад и шествие "Бессмертного полка". В Курской области не будет проводиться парад в честь Дня Победы, а формат акции "Бессмертный полк" определят позже.
Что касается Воронежской области, то здесь шествие "Бессмертного полка" уже проходило в режиме онлайн в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса.
LIFE / Евгений Панков