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17 апреля, 16:38

"Бессмертный полк" в Воронеже в этом году проведут в онлайн-режиме

Акция "Бессмертный полк" в Воронеже в этом году пройдёт в формате онлайн. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Причин этого решения власти не называют, но здесь стоит отметить, что некоторые регионы решили скорректировать праздничную программу на День Победы из соображений безопасности. Так, в Крыму в этом году отменили военный парад и шествие "Бессмертного полка". В Курской области не будет проводиться парад в честь Дня Победы, а формат акции "Бессмертный полк" определят позже.

Песков не сообщил, примет ли Путин участие в шествии "Бессмертного полка"

Песков не сообщил, примет ли Путин участие в шествии "Бессмертного полка"

Что касается Воронежской области, то здесь шествие "Бессмертного полка" уже проходило в режиме онлайн в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса.

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LIFE / Евгений Панков

Марина Калегина
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