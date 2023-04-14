Песков не сообщил, примет ли Путин участие в шествии "Бессмертного полка"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность участия российского лидера Владимира Путина в шествии "Бессмертного полка" в День Победы.

Отвечая на вопрос, планирует ли глава государства присоединиться к акции, которая традиционно проходит 9 Мая, представитель Кремля сказал: "Пока не могу вам сказать".