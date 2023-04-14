Песков не сообщил, примет ли Путин участие в шествии "Бессмертного полка"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность участия российского лидера Владимира Путина в шествии "Бессмертного полка" в День Победы.
Отвечая на вопрос, планирует ли глава государства присоединиться к акции, которая традиционно проходит 9 Мая, представитель Кремля сказал: "Пока не могу вам сказать".
Ранее Лайф сообщал, что из соображений безопасности власти Крыма приняли решение не проводить первомайские демонстрации, шествие "Бессмертного полка" и военный парад в День Победы.
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LIFE / Марат Абулхатин