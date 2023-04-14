КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 10:01

Песков не сообщил, примет ли Путин участие в шествии "Бессмертного полка"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность участия российского лидера Владимира Путина в шествии "Бессмертного полка" в День Победы.

Отвечая на вопрос, планирует ли глава государства присоединиться к акции, которая традиционно проходит 9 Мая, представитель Кремля сказал: "Пока не могу вам сказать".

Кириенко поддержал идею провести акцию "Бессмертный полк" в школах страны

Кириенко поддержал идею провести акцию "Бессмертный полк" в школах страны

Ранее Лайф сообщал, что из соображений безопасности власти Крыма приняли решение не проводить первомайские демонстрации, шествие "Бессмертного полка" и военный парад в День Победы.

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LIFE / Марат Абулхатин

Александр Юнашев
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